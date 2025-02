Keyshawn Johnson crede che 1 squadra sarebbe scarsamente adatta per Aaron Rodgers

I New York Jets passano da Aaron Rodgers dopo due cupo stagioni con lui, e il futuro Hall of Fame -Quarterback dovrebbe avere almeno alcune squadre interessate ai suoi servizi.

Le ultime voci sembrano sottolineare che andrà a Los Angeles Rams, che secondo quanto riferito è aperto a Matthew Stafford Trading, il loro quarterback iniziale nelle ultime quattro stagioni li ha portati al campionato del Super Bowl nella campagna del 2021.

Keyshawn Johnson ha detto su “Speak” di Fox Sports 1 che non è un fan di Rodgers.

.@Keyshawn Non pensare che Aaron Rodgers andare in Rams sarebbe una buona idea. pic.twitter.com/7wctipdfno – Talk (@SpeakOnfs1) 24 febbraio 2025

Rams è inciampato duramente la stagione dopo aver vinto tutto, ma hanno vinto 10 partite e hanno giocato playoff in entrambe le stagioni che seguirono.

Hanno diversi giovani stalloni che hanno recentemente arruolato e potrebbe quindi sembrare una buona situazione per Rodgers sulla carta.

Tuttavia, Rodgers non è ovviamente il giocatore che era una volta, e tende a provare a dettare troppo gli affari della sua squadra, sia dentro che fuori dal campo.

Ci sono stati momenti in questa stagione in cui sembrava quasi il suo vecchio io, ma c’erano diversi momenti in cui era chiaro che era sopra la collina.

Ha finito per lanciare 3.897 yard e 28 touchdown, ma ha terminato solo il 63,0 per cento dei suoi passaporti e i suoi 90,5 adattamenti è stato il più basso che abbia mai avuto per un’intera stagione.

