Keyshawn Johnson ritiene che 1 candidato non sarebbe adatto ai Cowboys

I Dallas Cowboys sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo essersi separati da Mike McCarthy pochi giorni fa, ed è un’assunzione che devono fare se hanno qualche speranza di essere di nuovo molto competitivi molto presto.

C’è stato molto buzz su Deion Sanders, il cornerback della Hall of Fame che una volta giocava per i Cowboys, forse ottenendo il lavoro, e sono pronti a intervistare il coordinatore offensivo dei Philadelphia Eagles Kellen Moore per il concerto.

Mentre alcuni ritengono che Moore, che è stato il coordinatore offensivo dei Cowboys dal 2019 al 2022, potrebbe essere una scelta solida, se non eccezionale, l’ex ricevitore stellare Keyshawn Johnson ha detto in “Speak” di Fox Sports 1 che semplicemente non ce l’avrebbe fatta.

.@Keyshawn spiega perché Kellen Moore non sarebbe una buona scelta come capo allenatore dei Cowboys. pic.twitter.com/EdLaIiRA2a — Parla (@SpeakOnFS1) 16 gennaio 2025

Johnson ritiene che Moore non sarebbe in grado di esigere rispetto dai giocatori di Dallas negli spogliatoi, aggiungendo che questa è una situazione che richiede un allenatore esperto.

Dallas ha il potere delle star ma è molto pesante, eppure sembra sempre considerarsi un contendente al Super Bowl, quindi sono il tipo di squadra che probabilmente non andrebbe bene con un allenatore della NFL in prima squadra.

Questa orgogliosa franchigia vanta cinque trofei Vince Lombardi, ma non ha vinto il campionato del Super Bowl e non ha nemmeno raggiunto il campionato NFC dalla stagione 1995, quando Sanders chiuse i ricevitori larghi avversari nella sua secondaria.

Oltre ad assumere l’allenatore giusto, deve trovare un modo per riempire la sua rosa con i suoi grandi nomi, e questo non sarà facile dato il loro invidiabile tetto salariale.

PROSSIMO: C’è un chiaro favorito nelle scommesse per diventare il prossimo allenatore dei Cowboys