Khalid Jamil destaca o desempenho de ‘jogadores importantes’ antes do confronto do Bengaluru FC na ISL

A equipe de Khalid Jamil não poderá contar com Stephen Eze, que perderá a partida após receber o quinto cartão amarelo.

Após a difícil vitória sobre o Kerala Blasters, o Jamshedpur FC está cheio de confiança enquanto se prepara para enfrentar o Bengaluru FC no tão aguardado encontro do ISL. Com a partida marcada para o icônico Complexo Esportivo JRD Tata, também conhecido como Furnace, o técnico Khalid Jamil e a sensação japonesa Rei Tachikawa se dirigiram à mídia para compartilhar informações sobre seus preparativos e o desempenho de jogadores importantes antes desta partida. .

O técnico Jamil enfatizou a importância de manter o ímpeto e a consistência, enquanto Tachikawa destacou o esforço coletivo e a resiliência da equipe. Ambos expressaram otimismo em relação ao próximo jogo, sublinhando a sua determinação em alcançar mais uma vitória crucial diante dos seus apaixonados adeptos locais.

No retorno de Ritwik Das

Khalid Jamil destacou a possível disponibilidade de Ritwik Das para o próximo confronto frente ao Bengaluru FC, sublinhando a sua importância para a formação do Jamshedpur FC. Ritwik desempenhou um papel fundamental na campanha de vitória do clube no ISL Shield, mostrando sua habilidade de criar e converter chances com suas corridas incisivas e assistências cruciais. Tendo prosperado anteriormente com treinadores como Owen Coyle, Aidy Boothroyd e Scott Cooper, Ritwik tem sido um nome notável na Superliga Indiana.

No entanto, nas últimas temporadas ele enfrentou problemas médicos e físicos, limitando sua consistência e tempo em campo. Apesar desses contratempos, Ritwik voltou aos poucos, treinando rigorosamente com a equipe e aparecendo brevemente nas duas últimas partidas. O técnico Jamil enfatizou que a escolha de Ritwik para a próxima partida dependerá de seu preparo físico, adaptabilidade nos treinos e vontade de causar impacto em campo.

Jamil disse: “Quanto ao Ritwik, acho que ele está bem e vamos utilizá-lo dependendo da situação. Amanhã decidiremos com base no seu comportamento, prática e desempenho. “Ele tem trabalhado muito e tenho certeza de que causará um impacto significativo quando tiver a oportunidade.”

Sobre a ausência de Eze e do garoto local Mobashir

Abordando a ausência de Stephen Eze, que está suspenso após receber o quinto cartão amarelo, Khalid Jamil afirmou que a decisão sobre a sua substituição será guiada por considerações táticas e análise do jogo. O treinador sugeriu a possibilidade de o zagueiro sérvio Lazar Cirkovic intervir, mas não descartou a possibilidade de colocar em campo uma escalação defensiva totalmente indiana.

Em relação a Mobashir Rahman, Jamil pediu aos torcedores locais que tenham paciência e confiem nas habilidades do talento local. Ele destacou o imenso potencial de Mobashir e reiterou que surgiriam oportunidades para ele em momentos cruciais. Originário de Jamshedpur, Mobashir tem sido uma figura fundamental para o clube desde a sua temporada inaugural, incorporando consistentemente o orgulho e a resiliência da cidade nas suas atuações.

Sobre o brilho de Rei Tachikawa

Quando questionado sobre Rei Tachikawa, que o acompanhou na conferência de imprensa, o treinador Khalid Jamil elogiou o médio japonês como um trunfo inestimável para o Jamshedpur FC. Ele elogiou a ética de trabalho de Tachikawa, o profundo conhecimento do futebol indiano e a adaptabilidade, qualidades que o tornaram uma figura-chave no time. Jamil expressou seu privilégio de treinar Tachikawa, o único jogador estrangeiro contratado durante a transição de Scott Cooper para o mandato de Jamil, que começou no meio da temporada do ano passado.

Jamil destacou o brilho consistente de Tachikawa em campo e enfatizou seu papel crucial na estratégia da equipe para a próxima partida contra o Bengaluru FC, expressando otimismo de que a criatividade e o instinto de gol do meio-campista possam ajudar a garantir uma vitória vital no Forno.

Jamil afirmou: “Estou satisfeito com o desempenho da Rei; Ele é um jogador trabalhador que conhece bem o futebol indiano. “Ele é versátil e pode jogar em várias posições, o que é um grande trunfo para a nossa equipe.”

Na janela de transferência do Red Miner

Quando questionado sobre os planos do Jamshedpur FC para a janela de transferências de inverno, o técnico Khalid Jamil forneceu informações sobre a estratégia do clube. Ele confirmou que a única saída até o momento foi o atacante Manvir Singh, que ingressou no Mohammedan Sporting Club após brigar por oportunidades no time.

Jamil enfatizou a importância crítica da próxima janela de transferências, expressando a intenção do clube de monitorar cuidadosamente o mercado em busca de potenciais reforços. Afirmou que qualquer jogador que se alinhe com a filosofia do Jamshedpur FC e seja capaz de fortalecer o ataque ou a defesa seria considerado uma adição valiosa. O treinador reafirmou o compromisso de construir um elenco competitivo para manter o bom momento da equipe nesta temporada.

Jamil disse: “Quanto à janela de transferências, ainda não tomamos nenhuma decisão. Porém, se encontrarmos um bom jogador que possa fortalecer a nossa equipe, com certeza consideraremos contratá-lo. Lançamos recentemente o Manveer Singh e veremos o que o futuro reserva. Nosso objetivo é construir uma equipe forte e competitiva e faremos o que for preciso para conseguir isso.”

