Khalid Jamil Eyes New Dawn após a derrota de Hyderabad para manter as esperanças vivas

O Jamshedpur FC vem após uma derrota chocante contra o Nizams.

O Jamshedpur FC, de Khalid Jamil, está se afastando de uma derrota surpreendente e desencorajadora contra o Hyderabad FC, um resultado que não apenas expandiu a lacuna de pontos entre eles e os toppers da tabela Mohun Bagan Supergiants, mas também lhes lhes lhes uma oportunidade significativa para solidificar seu status como o Os principais participantes dos principais participantes do ISL Shield. Apesar desse revés, os mineiros vermelhos ainda têm a oportunidade de lutar na corrida, desde que possam se juntar a vitórias que consistem em suas próximas partidas.

Seu próximo teste ocorre contra o Punjab FC no Estádio Jawaharlal Nehru, em Nova Délhi, um encontro crucial que poderia determinar sua carreira na corrida do Shield. O técnico -chefe Khalid Jamil foi à mídia antes desse choque fundamental, lançando luz nos preparativos para a equipe e enfatizando a importância da resistência e do foco. Com as apostas mais altas do que nunca, Jamshedpur FC procurará se reagrupar e oferecer uma ação dominante para reviver suas ambições de escudo.

No contrário contra o Hyderabad FC

Quando perguntado como a derrota contra o Hyderabad FC atingiu sua equipe, o treinador do Jamshedpur FC, Khalid Jamil, permaneceu composto e pragmático. Ele disse que o resultado agora faz parte do passado, algo imutável e enfatizou a importância de se concentrar no presente. De acordo com Jamil, a próxima partida contra o Punjab FC representa um novo amanhecer e uma nova oportunidade para a equipe se recuperar. Ele enfatizou a necessidade de seus jogadores permanecerem positivos e comprometidos, com o objetivo único de garantir os três pontos em cada jogo no futuro.

Ele disse: “Isso é no passado, e este é um novo começo, um novo jogo. Continuamos positivos e focados. Cada jogo é um novo desafio, e devemos abordá -lo com a mentalidade correta. Para obter um resultado positivo, Não podemos levar este jogo de ânimo leve.

Sobre as ameaças que o Sher possui

Falando sobre seus oponentes, o Punjab FC, Jamil elogiou -os, reconhecendo -os como um lado forte e bem equilibrado sob um excelente treinador. Ele elogiou a combinação perfeita de jogadores experientes e jovens do Punjab FC, bem como sua combinação de talento indiano e estrangeiro, o que os tornou formidáveis ​​nesta temporada. Jamil enfatizou que o Punjab FC, especialmente em seu território local em Nova Délhi, não pode ser tomado de ânimo leve, e sua equipe deve abordar o jogo com total respeito e preparação.

Ele disse: “Como mencionei, eles são uma boa equipe. Eles têm um treinador forte, jogadores estrangeiros de qualidade e uma boa mistura de talentos indianos. Eles tiveram um bom desempenho nesta temporada, então não podemos subestimá -los.

Khalid pode garantir o escudo ISL?

Quando perguntado sobre as ambições do Jamshedpur FC para o ISL Shield, o treinador Khalid Jamil manteve uma perspectiva fundamentada, enfatizando a importância de se concentrar apenas no próximo jogo. Ele enfatizou que não quer se apressar ou olhar longe demais, preferindo adotar uma abordagem passo a passo, uma estratégia que o serviu bem no passado. Ele acredita que essa medida medida é crucial para o sucesso sustentado.

Ao abordar a vantagem de “Game in the Hand” que Jamshedpur FC, Jamil reconheceu sua importância, observando que as correspondências restantes oferecem a oportunidade de alterar a dinâmica da classificação da liga. No entanto, ele enfatizou que a consistência e as ações fortes são essenciais. Ao manter o foco e a entrega dos resultados da qualidade, Jamil está confiante de que a equipe pode se posicionar como fortes candidatos ao cobiçado escudo ISL.

