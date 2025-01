Khalid Jamil pretende melhorar a forma fora de casa dos Red Miners com uma vitória sobre os Islanders

Uma vitória sobre Mumbai pode levar o Jamshedpur FC de Khalid Jamil à segunda posição.

Antes do confronto crucial do Jamshedpur FC contra o Mumbai City FC, na Mumbai Football Arena, o técnico Khalid Jamil, acompanhado pelo zagueiro Pratik Chaudhary, dirigiu-se à mídia para discutir os preparativos da equipe. A forma recente de Jamshedpur tem sido notável, com vitórias consecutivas sobre Kerala Blasters e Bengaluru FC. Embora suas atuações em casa tenham sido excelentes, suas dificuldades fora de casa continuam sendo motivo de preocupação.

O técnico Jamil enfatizou a importância de aproveitar o momento atual e traçou estratégias para lidar com a forma fora de casa. Ele garantiu aos torcedores que a equipe está totalmente focada em somar os três pontos contra o Mumbai City FC, resultado que pode melhorar significativamente sua posição no campeonato. Pratik Chaudhary ecoou estes sentimentos e destacou a determinação colectiva da equipa em apresentar um bom desempenho no encontro de alto risco de amanhã.

O Jamshedpur FC está atualmente em quarto lugar na tabela de pontos do ISL e tem uma chance de ouro de ultrapassar o FC Goa e o Bengaluru FC para o segundo lugar com uma vitória na próxima partida. Uma vitória também os empataria com o Bengaluru FC em pontos, com a vantagem de um jogo a menos. A equipa de Khalid Jamil está ansiosa por aproveitar este momento crucial para reforçar a sua posição no campeonato.

No entanto, a forma fora de casa do Jamshedpur tem sido motivo de preocupação, já que os Red Miners perderam quatro jogos fora de casa nesta temporada. A equipe está determinada a reverter esta tendência e garantir uma vitória crucial sobre o atual campeão da ISL Cup, Mumbai City FC, na Mumbai Football Arena. Um resultado positivo poderá não só reforçar a sua contagem de pontos, mas também reforçar as suas ambições de terminar entre os dois primeiros.

Khalid sobre a boa forma fora de casa dos Red Miners

Falando à comunicação social sobre a preparação do Jamshedpur FC para o jogo crucial frente ao Mumbai City FC, o seleccionador Khalid Jamil reconheceu os problemas da equipa fora de casa, sublinhando a necessidade de concentração e reflexão. Afirmou que embora o desempenho fora de casa tenha sido insuficiente, o fundamental é reagrupar, analisar áreas específicas e garantir a melhoria constante na abordagem aos jogos fora de casa.

Khalid disse: “Precisamos nos concentrar no nosso próprio jogo; isso é o mais importante. Fazer um bom jogo fora de casa é fundamental porque não temos tido um bom desempenho fora de casa nesta temporada. Desta vez temos que dar um passo em frente. A chave é permanecermos positivos, fazermos o nosso melhor e trabalharmos juntos para obter o resultado que precisamos.”

Sobre a próxima partida, Jamil destacou a importância de se manter forte e disciplinado, principalmente depois das impressionantes vitórias recentes. Ele ressaltou que manter a concentração ao longo dos 90 minutos será fundamental para garantir um resultado positivo frente ao atual campeão da ISL Cup. Para o Jamshedpur FC, um desempenho composto e focado é vital para aproveitar esta oportunidade crucial.

Pratik ao retornar à Cidade dos Sonhos.

O Jamshedpur FC parte para o confronto contra o Mumbai City FC com as lembranças ainda frescas da emocionante vitória por 3-2 na primeira mão no JRD Tata Sports Complex. Essa partida foi um espetáculo cheio de gols, que mostrou o estilo ofensivo dos Red Miners. Acompanhado pelo técnico Khalid Jamil na coletiva de imprensa pré-jogo, o zagueiro Pratik Chaudhary refletiu sobre o significado emocional de retornar à Mumbai Football Arena, um lugar que ele aprecia desde a infância, onde cresceu jogando futebol na frente da família e amigos. .

Ele disse: “Tocar em Mumbai é sempre especial para mim. É onde joguei muito futebol e é minha cidade natal. Jogar na frente da minha família e amigos é uma sensação incrível. Estou entusiasmado por regressar e farei tudo o que puder para ajudar a equipa a alcançar um resultado positivo.

Quando questionado sobre a coordenação defensiva da equipe, Pratik elogiou a excepcional transição de Lazar Cirkovic, que substituiu perfeitamente Stephen Eze com atuações de comando. Ele também elogiou a forma do jovem Nikhil Barla, cujas jogadas sobrepostas pelo flanco direito reforçaram as transições defensivas e ofensivas da equipe. Depois de ter marcado recentemente ao Kerala Blasters FC, Pratik continua a ser uma figura chave na defesa de Jamshedpur. Com os olhos postos em mais três pontos cruciais, a sua presença será vital enquanto se preparam para enfrentar uma formidável equipa de Mumbai.

