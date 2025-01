Khalil Mack dei Chargers considera il ritiro, ma “non voglio uscire con una perdita”

Khalil Mack diventa free agent per la prima volta nei suoi 11 anni di carriera. Tuttavia, se il linebacker dei Los Angeles Chargers deciderà di tastare il terreno non è il primo pensiero nella sua mente.

Mack ha detto domenica che sta valutando la possibilità di ritirarsi ma che ci vorrà del tempo prima di prendere una decisione definitiva.

“Ci sono molti pensieri diversi che mi passano per la testa in questo momento. Non posso davvero parlare di una decisione finale su cosa farò”, ha detto Mack mentre i Chargers pulivano il loro armadietto dopo una sconfitta per 32-12 contro Houston. nel round wild card dell’AFC. “Ho bisogno di parlare con mia moglie, trascorrere del tempo con i miei figli e cercare di non prendere decisioni avventate dopo la perdita. Sto cercando di essere impassibile durante questo processo e di pensare con chiarezza.”

Mack è stato selezionato per il suo nono Pro Bowl in questa stagione. È stato l’unico giocatore del campionato con almeno sei licenziamenti e nove passaggi difesi in questa stagione.

I 107,5 licenziamenti di Mack da quando è entrato nella NFL nel 2014 sono i terzi in questo arco di tempo. I suoi 256 colpi di corsa in quell’arco di tempo guidano la lega, e le sue 454 pressioni da quarterback sono al secondo posto insieme ai fumble forzati (32) e agli strip sack (24).

Tuttavia, Mack non ha goduto del successo post-stagionale. Questa stagione è stata solo la quarta volta che Mack ha raggiunto i playoff, e ogni trasferta si è conclusa con una sconfitta nel primo fine settimana.

“Non voglio uscire con una sconfitta in base a chi sono. Voglio assolutamente dare quella spinta e giocare alcune partite importanti nei playoff”, ha detto. “Cerco di non pensare troppo al futuro, ma di concedermi il tempo e la grazia per pensare alle cose.”

Mack è entrato nella lega nel 2014 quando gli Oakland Raiders lo hanno scelto al quinto posto assoluto nel draft NFL. È stato il Difensore dell’anno 2016 prima di essere ceduto ai Chicago Bears una settimana prima della stagione 2018 dopo che lui e i Raiders non erano riusciti a concordare un’estensione del contratto.

Mack ha firmato un contratto di sei anni con i Bears iniziato nella stagione 2019 prima di essere ceduto ai Chargers nel 2022.

“Qualche tempo fa mi sono detto che 10 anni sarebbero stati belli. Mi sono ingannato di nuovo”, ha detto Mack. “Speravo di finire con un campionato, ma accadono cose che non ti aspetti. Sento che la mia carriera è andata avanti con i pugni, ha seguito il flusso e ha trasformato i limoni in limonata”.

Mack ha detto che sta pensando di andare in pensione per trascorrere più tempo con la sua famiglia, che comprende due figli di 2 e 3 anni. Ha aggiunto che fisicamente sta bene, anche perché solitamente il mercoledì prima delle partite non si allena.

“È più la tensione mentale del gioco, proprio quello che toglie alla tua famiglia. Questa è una delle cose che pesa sulla mia decisione”, ha detto.

Tuttavia, Mack potrebbe firmare nuovamente e tornare per un’altra stagione con una squadra dei Chargers che ha fatto molti progressi nel primo anno di Jim Harbaugh come allenatore. I Bolts hanno chiuso 11-6, un miglioramento di sei vittorie rispetto al 2023, hanno concesso il minor numero di punti in campionato e hanno concluso 11° in difesa totale.

Harbaugh è stato uno dei più grandi sostenitori di Mack, spesso elogiando il gioco del linebacker veterano e la leadership che ha portato negli spogliatoi.

“È stato un anno speciale quando ci siamo resi conto di ciò che ha fatto in così poco tempo e del potenziale dell’edificio. La crescita è inevitabile”, ha detto Mack di Harbaugh. “È stato impressionante quello che siamo riusciti a fare e a ottenere risultati.”

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!