Khalil Mack dei Chargers dice di non essere sicuro del suo futuro calcistico

LOS ANGELES – Il linebacker esterno dei Chargers Khalil Mack, che sarà un free agent senza restrizioni per la prima volta nei suoi 11 anni di carriera, ha detto domenica di non essere sicuro del suo futuro calcistico.

“Amico, ho un sacco di pensieri diversi che mi passano per la testa in questo momento”, ha detto Mack, 33 anni. “Non posso parlare di una decisione definitiva in termini di cosa farò perché non so se giocherò a calcio in futuro, quindi ci sono alcune cose di cui devo discutere con mia moglie .” , trascorro un po’ di tempo con i miei figli e non prendo una decisione avventata dopo una perdita.”

La stagione dei Chargers si è conclusa sabato con una sconfitta per 32-12 contro la wild card Houston Texans. Mack ha avuto due licenziamenti al massimo della stagione nella sconfitta e sperava che sarebbe stato l’inizio di un’apparizione al Super Bowl nella sua undicesima stagione.

“Non posso mettermi in questa situazione, amico, anche se egoisticamente ti senti come, ‘Porca miseria’, capisci cosa intendo? ‘Questo era quello giusto'”, ha detto Mack dopo la perdita.

Khalil Mack afferma di non avere una tempistica su quando deciderà se ritirarsi o tornare per la dodicesima stagione della NFL. Rich von Biberstein/Icon Sportswire

Mack, il vincitore del Difensore dell’anno 2016 e uno dei linebacker esterni più decorati nella storia della NFL, ha poco successo di squadra. Ha perso tutte e cinque le partite di playoff della sua carriera.

Domenica, Mack e il resto dei Chargers hanno ripulito i loro armadietti per la bassa stagione. Mack ha detto che la sua mancanza di successo di squadra potrebbe riportarlo al 12° grado, ma il tempo con la sua famiglia e i suoi due figli, di 2 e 3 anni, potrebbe rivelarsi più importante.

Mack ha detto che non ha una tempistica per quando prenderà la sua decisione, ma crede ancora che la sua migliore possibilità di vincere sia con i Chargers.

“Finché Justin Herbert è il tuo quarterback. Hai (sicurezza) Derwin James e tutte quelle persone che amano il calcio e Jim Harbaugh che allena?” Ha detto Mack. “Lo sai che hai sempre la possibilità di vincere. Sì, è una stronzata.”

James ha detto di aver già reclutato Mack nei Chargers.

“Gli ho detto che lo rivogliamo, abbiamo bisogno di lui”, ha detto James.

Il cornerback Asante Samuel Jr., che ha saltato la quarta settimana per un infortunio alla spalla, ha detto che aveva a che fare con “sintomi lancinanti” su entrambe le spalle a causa della collisione durante l’allenamento. Ha anche detto che l’infortunio era legato a qualcosa con cui è nato, ma ha rifiutato di entrare nei dettagli. Samuel ha detto che si aspetta di essere in buona salute per il programma offseason.

“Nei miei 20 anni di gioco, non ho mai perso una stagione del genere, più di due o tre partite o quattro partite, quindi è stata decisamente dura non essere là fuori con i miei fratelli”, ha detto. “È stato doloroso non essere là fuori.

Samuel ha detto che non pensa che l’infortunio influenzerà la sua futura carriera. È un agente libero senza restrizioni ma ha detto che vuole tornare ai Chargers.

“Adoro i Chargers e sono una grande organizzazione che va nella giusta direzione”, ha detto. “Spero di poter tornare.