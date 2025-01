La Mesrobian High School, situata poco prima della zona di Los Angeles, è stata rilasciata giovedì sera dalla Pasadena Waverly High School 119-25. Tuttavia, la vittoria mesrobica è stata più di una semplice vittoria.

Nick Khatchikian, che ha costretto solo oltre 32 punti per partita per una media della partita, ha registrato un record su un bordo della singola partita della California dopo 22 minuti. Ha sparato l’80% del campo e ha affondato 48 dei suoi 60 tentativi di colpi. Prese solo sei clerchi e spruzzò da loro.

Epic Secing Night for Seniors 6-NAHA-2 ha battuto il precedente record in California Interscholastic Federation (CIF) ambientata da Tigran Grigoryan, che ha registrato 100 punti Durante la stagione 2003-04. Grigoryan ha anche giocato in Mesrobian ed è ora assistente del programma allenatore.

Nick non era l’unico giocatore – o un membro della famiglia – che ha battuto il record quella notte.

Suo fratello, Dylan Khatchikian, ha stabilito un nuovo record di assistenza con 35 in vittoria. Dylan ha anche fornito tre volte 15 rimbalzi e 13 furti. Forse la parte più interessante della notte di Dylan? Durante il gioco, non ha provato un solo colpo.

I suoi 35 assist in 28 minuti hanno rotto i battisti del Calvario Il record di 31 assist di Josha Arrujo in un gioco parlato nel 2019. Libro di registrazione NFHSIl 35 di Dylan aiuta a legare il record nazionale Andre Colbert a New York nel 1987.

I fratelli hanno raccolto solo due turni per pezzo in una notte indimenticabile che scenderà nella storia del basket, il che dimostra che le dimensioni sono disponibili in molte forme, che siano 102 punti o lasciando 35 dimes.