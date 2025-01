Khelo India Winter Games 2025: Ladakh termina em primeiro; Army Edge Out ITBP manterá o título de hóquei no gelo

Em seu segundo ano como anfitrião, o Território da União de Ladakh terminou na liderança dos Jogos de Inverno Khelo India 2025, cujo primeiro capítulo foi concluído no Estádio NDS na segunda-feira. Como sempre, a grande final viu uma final masculina de hóquei no gelo de dar água na boca, com o Exército Indiano ultrapassando o ITBP por 2 a 1 para manter a coroa do Kiwg. A segunda e última fase do KIWG 2025 será realizada em Gulmarg J&K de 22 a 25 de fevereiro.

Ladakh conquistou duas das quatro medalhas de ouro decididas na segunda-feira. Seu quarteto misto de revezamento formado por Stanzin Jampal, Skarma Tsultim, Mohammed Saquaf Raza e Padma Angmo marcou 3:02,19 segundos para conquistar o ouro. Maharashtra (3m03,78 segundos) e Telangana (3m04,85 segundos) ganharam prata e bronze respectivamente.

Houve mais alegria entre os torcedores locais. Em uma doce vingança, o Ladakh Girls ultrapassou o Fanta ITBP por 4 a 0 para terminar na liderança da Liga Feminina Round-Robin em um NDS Stadium lotado. O hóquei no gelo feminino começou apenas no ano passado e, curiosamente, o Ladakh perdeu sua última partida contra o ITBP por 4-0. Himachal Pradesh ganhou o bronze.

“É incrível e um grande momento para a nossa equipe. Ano passado perdemos para o ITBP, mas esse ano voltamos. Um grande obrigado ao nosso treinador e à administração da Khelo Índia por trazer este evento para Ladakh e torná-lo possível para nós”, disse Padma Chorol, membro sênior da equipe de hóquei no gelo UT Ladakh.

Tamil Nadu mostrou porque está emergindo como um centro para aspirantes a patinadores. Na última prova de patinação na segunda-feira, a pista feminina de 500 metros (em Gupuks), conquistou o terceiro ouro de Tamil Nadu no KIWG 2025. Riya Vilas Gayakwad de Maharashtra (1:04,31 seg) e Srija S. Rao de Karnataka (1:04,93). seg) ganhou prata e bronze nas finalizações mais apertadas, respectivamente.

KIWG 2025 Toppers Ladakh (sete medalhas, incluindo quatro de ouro), seguido por Tamil Nadu (cinco medalhas, incluindo três de ouro). Maharashtra terminou com o número máximo de medalhas (10), mas apenas duas medalhas de ouro significaram que terminaram em terceiro. Maharashtra terminou em primeiro lugar no KIWG 2024, ganhando 20 medalhas de patinação, incluindo seis de ouro. Telangana (2 ouros) terminou em quarto lugar e Karnataka (1 ouro) terminou em quinto no KIWG 2025.

O Exército defendeu sua coroa de hóquei no gelo, mas somente depois de sobreviver a vários momentos difíceis. Apoiada por seus fãs jovens e barulhentos do Ladakh Scouts Regimental Center que cantaram o popular Bollywood Chartbuster do filme Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, a banda do exército parecia um sucesso desde o primeiro minuto. A vitória de segunda-feira ficou ainda mais doce quando o Exército perdeu para o ITBP por 3 a 1 no jogo da liga no sábado.

Na final de segunda-feira, não houve gols nos dois primeiros períodos, sendo que os três gols aconteceram nos últimos 15 minutos de jogo. Foi um jogo contra duas equipes operárias que contaram com vários jogadores de nível nacional.

O Exército assumiu a liderança no terceiro minuto do período final. Rigzin Norboo bloqueou uma excelente assistência do jogador nacional Dorjay Angchok para dar ao Army a liderança com uma finalização inteligente de longa distância. O Exército perdeu a liderança depois que Rigzin Norboo, desmarcado, empatou o ITBP com uma assistência de Tashi Namgail aos 13 minutos. Angchok mais uma vez desempenhou um papel fundamental, já que Padma Norboo manteve a calma para fazer o 2 a 1 para o time do Exército faltando um minuto para o fim do relógio.

O técnico do Exército, Rinchen Tundup, disse à Sai Media: “Nossa equipe disputou partidas consecutivas, começando pela CEC Cup, depois pela LG Cup e agora pela Khelo India. Não tivemos muito tempo para treinar, mas estou feliz que a equipe tenha atuado bem. Ganhamos as três taças e estou feliz com o desempenho deles. Quero também agradecer à equipe do ITBP pela dura competição na final de hoje. “

Resultados do dia 5 (27 de janeiro)

HÓQUEI NO GELO

Final masculina do NDS: Exército Indiano derrotou o ITBP por 2–1; Ladakh e Himachal Pradesh, perdendo os semifinalistas, ficaram com o bronze.

Rodada final da liga feminina do NDS: Ladakh venceu o ITBP por 4 a 0 pelo ouro; Himachal Pradesh ganhou o bronze.

Patinação no Gelo (todas as finais)

Mixagem de revezamento (em NDS): 1.At-Ladakh (Stanzin Jampaal, Skarma Tsultm, Mohammed Saqaf Raza, Padma Ango) 3: 02,19 Segundo 2. Maharashtra vayi Deshpande) 3: 03,78 Segundos 3. Telangana (Pranav Madav, Vishnu, Nayana Sri, Geetika) 3: 04,85 pág.

Caminho longo de 500 milhões de mulheres (em Gupuks): 1. Yashashree (Tamil Nadu) 00: 58,00 segundos; 2. Riya Vilas Gayakwad (Maharashtra) 1: 04,31 segundos 3. Srija S Rao (Karnataka) 1: 04,93 segundos.