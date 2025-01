Kho Kho está agora a todo vapor e não vai parar: Presidente da KKFI

A Federação Kho Kho da Índia (KKFI) comemorou a realização da primeira Copa do Mundo Kho Kho no Estádio Indira Gandhi, enquanto a Índia conquistava sua primeira coroa nas categorias masculina e feminina no domingo. O presidente da KKFI, Sudhanshu Mittal, acredita que o esporte que se originou na Índia está agora em pleno andamento e não irá desacelerar tão cedo. “Meu coração está cheio. Hoje sinto que Kho Kho finalmente atingiu o nível que merecia. Este desporto antigo estava a desaparecer, mas quando o Primeiro-Ministro nos felicitou pela nossa vitória, senti que tínhamos subido de nível. Kho Kho ganhou impulso a toda velocidade e não vai parar”, disse ele à IANS na segunda-feira.

A seleção masculina indiana dominou a final contra o Nepal com uma vitória impressionante por 54-36, liderada pelas excelentes atuações do capitão Pratik Waikar e do destaque do torneio Ramji Kashyap. Elas se juntaram à seleção feminina ao dominar o Nepal em mais uma final notável, selando a vitória com um placar enfático de 78-40.

Após o evento inaugural, o presidente revelou que a próxima edição do torneio seria realizada na Inglaterra, em 2026-2027, e a Federação Inglesa de Kho Kho lançou um desafio aberto à Índia.

“A próxima Copa do Mundo será em Birmingham, em 2026-27. A Federação Inglesa de Kho Kho desafiou-nos dizendo que iriam organizar o torneio ainda melhor do que nós. Pessoalmente quero perder este desafio e espero que o evento seja maior que desta vez e que ganhem o desafio”, acrescentou.

A jornada da seleção masculina indiana até o campeonato foi notável. A Índia mostrou seu domínio ao longo do torneio, começando com vitórias convincentes sobre Brasil, Peru e Butão na fase de grupos. O ímpeto continuou nas eliminatórias, onde derrotou Bangladesh nas quartas-de-final e derrotou uma forte seleção da África do Sul nas semifinais.

Por outro lado, a glória da selecção feminina incluiu vitórias impressionantes sobre a Coreia do Sul, Irão e Malásia na fase de grupos, seguidas de um triunfo sobre o Bangladesh nos quartos-de-final e uma vitória magistral sobre a África do Sul nas meias-finais.

“A experiência de jogo foi muito boa para eles… A nossa tradicional hospitalidade é incomparável e quando testemunharam disseram que nunca tinham visto nada parecido e foi inesquecível. Tenho muito orgulho de dizer que as tradições e os valores da Índia foram promovidos. Este jogo, que está sendo realizado atualmente em 55 países, será realizado em 90 países até o final deste ano”, acrescentou Mittal.

O presidente da KKFI afirmou firmemente que todos os jogadores participarão nos próximos Jogos Nacionais para melhorar as suas habilidades.

“Levamos muito a sério os Jogos Nacionais, pois são realizados no nosso nível nacional e nos perguntamos como os atletas irão melhorar se não participarem desses jogos. A federação insiste que os jogadores participem do torneio”, concluiu.

Os 38º Jogos Nacionais serão sediados em Uttarakhand de 28 de janeiro a 14 de fevereiro de 2025. Este megaevento reunirá atletas de ponta de todo o país que competirão em um total de 36 modalidades, mostrando o espírito de espírito esportivo e excelência.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)