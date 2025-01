Khusanov “imparerà” dal debutto a Man City – Pep Guardiola

disse Pep Guardiola Abdukodir Chusanov “Imparare” dopo l’incubo del debutto del giovane difensore contro il Chelsea.

Khusanov ha segnato al Chelsea un gol in tre minuti della sua prima prestazione in città dopo il suo trasferimento dalla lente della scorsa settimana per £ 33,6 milioni ($ 41,6 milioni).

20 -Year -old Uzbekistan Il rappresentante ha un cartellino giallo per un fallo Cole Palmer Solo un minuto dopo e alla fine fu sostituito all’inizio della seconda metà.

Città si è ripresa dall’inizio sbagliato e ha vinto 3: 1 grazie agli obiettivi di Se Guardiolo, Erling Haaland E Phil Foden Ritorna nella top quattro in Premier League.

Abdukodir Khusanov è durato un forte debutto a Man City contro il Chelsea. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

“Beh, quello che pensavo non è l’inizio migliore, giusto?” Disse Guardiola.

“Prende una lezione. È così giovane, è venuto per molti anni. Ovviamente non è il miglior inizio, ma per affrontare (Nicolas) Jackson, con Cole) Palmer con tutti questi incredibili giocatori non è facile.

“Lei impara. È giovane, imparando, ne sono abbastanza sicuro. Prendi la lezione.”

Khusanov è stato costretto a debuttare presto sul difensore medio a causa di un infortunio Ruben Dias E Nathan cosa. John Stones Era abbastanza in forma per essere nominato in panchina.

Guardiola ha detto che le pietre dovevano essere disponibili mercoledì per la partita decisiva della Champions League con Club Brugge.

Khusanov non è idoneo a giocare in Champions League e Dias, e Ake è rimasto da parte, e i sentimenti hanno dovuto vincere per avere la possibilità di avanzare dalla fase della lega dopo una campagna impegnativa.

“Devo imparare il russo o gli uzbeki in modo da poter comunicare con lui (Khusanov)”, ha detto Guardiola.

“Non esiste un inglese fluente. Non c’è nulla da dire in una situazione del genere. Sa che ha fatto un errore.”

“Cosa dire? Non fare un errore? Non vuole farlo, quindi lo sappiamo.

“Mi alterro principalmente a causa del cartellino giallo, non solo per l’errore. Ho bisogno di John mercoledì.”