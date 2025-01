Khvicha Kvaratskhelia al Liverpool: Arne Slot non commenterà le voci

L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha rifiutato di farsi prendere alla sprovvista dalle speculazioni che collegano l’esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia con un trasferimento a gennaio ad Anfield.

Kvaratskhelia avrebbe dovuto lasciare la Serie A questo mese dopo aver fallito nel negoziare un contratto, con scadenza nel 2027.

Il Napoli valuta il 23enne circa 80 milioni di euro (82 milioni di dollari) e il Paris Saint-Germain è da tempo considerato il favorito per la sua firma.

Tuttavia, giovedì sono emerse notizie che suggeriscono che il Liverpool potrebbe prendere in considerazione una mossa per il nazionale della Georgia se fosse disponibile a gennaio.

Tuttavia, Slot è rimasto severo quando gli è stato chiesto della questione in una conferenza stampa prima della sfida del terzo turno di FA Cup contro Accrington Stanley sabato.

“Suppongo che sia gennaio. Dopo la partita con il West Ham ho detto: ‘Non deludermi, per favore, trova tutti questi nomi’ (è stato collegato al Liverpool)”, ha detto.

“Questo è quello che sta succedendo adesso. Nove volte su 10, 99 volte su 100, alla fine della finestra è chiaro che quasi tutte quelle storie non erano vere.”

“Cosa posso commentare? Le voci? Fate pure, ma non ci saranno commenti da parte mia”.

Khvicha Kvaratskhelia è stato collegato al trasferimento al Liverpool Ivan Romano/Getty Images

Anche Slot si è schierato in difesa Trento Alexander-Arnoldche è stato criticato questa settimana dopo la delusione nel pareggio per 2-2 di domenica contro il Manchester United.

Il terzino destro è in scadenza di contratto a fine stagione, il Liverpool ha già rifiutato un approccio da parte del Real Madrid questo mese.

Quando è stato chiesto se le squadre avversarie avrebbero preso di mira il lato destro del Liverpool, Slot ha detto: “Forse è vero, ma è con un ampio margine? Non di un miglio. Potrebbe anche significare che stiamo attaccando il lato destro a molto e stanno andando in contropiede.

“Dobbiamo vedere come stiamo concedendo le nostre occasioni e come stiamo subendo i nostri gol. Non è solo il nostro lato destro perché quando attaccano da destra, devono comunque passare dal centro verso la porta, quindi devono difendere anche chi sta in mezzo.

“Riesco a vedere gli schemi nei gol che stiamo subendo, ma non è questione di Trent, se è questo che intendi? Niente affatto. Trent ha giocato una partita difficile per noi e forse alcune che erano OK. Principalmente ha fatto grandi partite .” questa stagione.

“So che c’è molta attenzione su di lui in questo momento, ma vorrei anche sottolineare come ha fatto bene quando è entrato nell’ultima mezz’ora (contro il Tottenham) e come hanno risposto i nostri tifosi. Questo è ciò che ha fatto piacere. ” io ancora di più.”