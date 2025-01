Khvicha Kvaratskhelia assinou contrato com o Paris Saint-Germain vindo do Napoli

O extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia completou a sua transferência para o Paris Saint-Germain vindo do líder da liga italiana, Napoli, na sexta-feira, anunciaram os campeões franceses. “O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a contratação de Khvicha Kvaratskhelia. O extremo de 23 anos, que usará o número sete, tornar-se-á no primeiro jogador georgiano na história do clube”, afirmou o PSG em comunicado. Nenhuma taxa de transferência foi divulgada, mas relatos da mídia francesa dizem que os parisienses pagarão 70 milhões de euros (72 milhões de dólares) pelo jogador, sem incluir possíveis bônus.

A decisão veio 24 horas depois de o jogador de 23 anos ter postado um vídeo nas redes sociais no qual dizia aos torcedores do Napoli: “é difícil para mim, mas é hora de dizer adeus”.

“É uma honra vestir a camisa do PSG”, acrescentou nesta sexta-feira em entrevista ao site do PSG.

“Jogar por um dos maiores times do mundo era um sonho para mim. Estou muito orgulhoso, é um sonho e vamos lutar juntos para torná-lo realidade. “Estou muito feliz.”

O vencedor do Scudetto em 2023, que chegou ao Napoli em 2022 a preço de banana vindo do Dinamo Batumi de sua terra natal, foi eleito o melhor jogador da Série A nesta temporada.

Kvaratskhelia marcou 30 gols e deu 29 assistências em 107 jogos em todas as competições pelo Napoli.

Ele assinou contrato com os líderes da Ligue 1 até 2029 e espera substituir o internacional francês Bradley Barcola da posição de ponta esquerda no time titular do técnico Luis Enrique.

Kvaratskhelia pode fazer sua estreia imediata pelo seu novo clube durante a partida de sábado contra o Lens, enquanto busca ampliar sua vantagem no topo da Ligue 1 para 10 pontos sobre o rival mais próximo, o Marselha.

No entanto, ele não estará disponível para os jogos restantes do PSG na Liga dos Campeões neste mês – em casa contra o Manchester City na próxima quarta-feira e fora contra o VfB Stuttgart em 29 de janeiro.

O PSG só poderá adicionar sua nova contratação ao elenco da Liga dos Campeões se conseguir chegar à fase de mata-mata a partir de fevereiro.

Atualmente, eles estão uma posição e um ponto atrás da rodada de play-off antes de enfrentar o City na decisão no Parc des Princes.

“O projeto me convenceu a vir para cá”, acrescentou Kvaratskhelia.

“Sei o que o clube quer alcançar e como trabalha com os jogadores. Está de acordo com quem eu sou, houve muitos grandes jogadores aqui, então não pensei muito nisso quando tive a chance de vir para o Liverpool. Paris.”

A chegada de Kvaratskhelia acrescenta uma pitada de poeira estelar a uma equipe do PSG que ainda está se adaptando à situação após a saída de Kylian Mbappe para o Real Madrid no final da temporada passada.

Sua contratação ocorre no momento em que o PSG tenta se livrar do atacante francês Randal Kolo Muani, que estava prestes a ser emprestado à Juventus depois de cair em desgraça em Paris.

No entanto, relatórios na França na sexta-feira sugeriram que a mudança estava suspensa, já que o PSG já havia esgotado seu limite máximo de seis jogadores emprestados.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)