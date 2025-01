Khvicha Kvaratskhelia ‘pronto’ para fazer sua estreia no PSG neste fim de semana

A nova contratação do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, está “pronta” para fazer sua estreia pelo clube francês no confronto deste fim de semana da Ligue 1 contra o Reims, disse o técnico Luis Enrique nesta sexta-feira. “Fisicamente ele está em muito boa forma. Vimos isso nos treinos. Ele já se adaptou perfeitamente ao PSG e está tudo indo bem. Ele está pronto”, disse Luis Enrique aos repórteres antes da partida de sábado no Parc des Princes. O extremo georgiano de 23 anos assinou contrato com o PSG vindo do Napoli há uma semana por uma verba de 70 milhões de euros (72 milhões de dólares), sem incluir bônus potenciais, e assinou um contrato até 2029.

Ele chegou tarde demais para jogar na vitória de seu novo clube por 2 x 1 sobre o Lens no último sábado e não foi elegível para a vitória de quarta-feira por 4 x 2 sobre o Manchester City pela Liga dos Campeões.

Kvaratskhelia, que jogou pela última vez pelo Napoli em 29 de dezembro, contra o Venezia, na Série A, também não está elegível para a partida fora de casa da Liga dos Campeões, na próxima semana, contra o VfB Stuttgart.

No entanto, ele poderá ser incluído no elenco contra o Reims se Luis Enrique decidir dar descanso aos jogadores que estiveram envolvidos na emocionante vitória sobre o City.

“Como sempre, quando compramos um jogador, fazemos isso porque acreditamos que ele vai melhorar o time. Porém, quando ele vai jogar depende de como ele se sai nos treinos e isso é muito difícil dada a qualidade do elenco”, alertou Luis Enrique.

“Conhecemos bem “Kvara”. Queríamos contratá-lo no verão passado, mas não foi possível naquela época. Ele é capaz de se adaptar à forma como jogamos.”

O PSG, atual campeão, está nove pontos à frente do rival mais próximo, o Marselha, que lidera a Ligue 1 após 18 jogos.

