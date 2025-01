Khvicha Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli-Antonio Conte

Lo ha confermato l’allenatore del Napoli Antonio Conte Khvicha Kvaratskhelia ha chiesto di lasciare il club a causa dell’interesse segnalato dalla capolista della Premier League Liverpool e dalla capolista della Ligue 1 Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia, che ha vinto il titolo di Serie A con il Napoli nel 2023, è sotto contratto fino al 2027 ma in questa stagione non sono stati fatti progressi per estendere tale contratto.

Consigli dell’editore 2 Correlati

In una conferenza stampa prima della partita di Serie A del Napoli contro il Verona di domenica, Conte ha espresso il suo disappunto per il 23enne che potrebbe lasciare la capolista Serie A questo mese.

“Non mi sono mai nascosto alle domande spiacevoli. Quando parlo dico la verità, altrimenti preferisco tacere, non mento”, ha detto Conte.

“Stiamo parlando di un giocatore importante. Di un giocatore che sarebbe dovuto partire già in estate. Volevo avere anche garanzie tecniche. Oltre al lavoro che ho richiesto, serve la qualità e la conferma di alcuni giocatori, tra cui Khvich , che come sapete in estate ha chiesto la cessione e non è stato il solo.

“Stiamo andando avanti ma è facile dimenticare il lavoro che ho dovuto fare per convincere i giocatori che ritenevo fondamentali a restare. Molti volevano andare dall’altra parte.

“Ha chiesto la vendita del club senza tacere. Questo mi è stato detto, il giocatore mi ha confermato la sua decisione”.

“Personalmente mi sento molto deluso perché ho provato per sei mesi a far sentire (Kvaratskhelia) al centro del progetto, ho lavorato con lui, gli ho mostrato che possiamo fare qualcosa di grande, e ho lavorato anche con il club per sei mesi ricostruire.

“Dal mio punto di vista è una grande delusione.

“Oggi devo fare un passo indietro. Non posso tenere in catene chi vuole partire. L’ho fatto in estate e avevo sei mesi per convincere tutti i partiti a trovare una soluzione”.

“Mi rendo conto che la notizia è arrivata all’improvviso, ma ora faccio un passo indietro ed è giusto che la società e l’entourage (del Kvaratskhelia) risolvano la situazione.

“E quindi non è disponibile per il Verona. Vedremo cosa succede. Perderemo un giocatore importante, ma per ora concentriamoci sul Verona”.