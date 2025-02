Kings continuerà a movimenti annunciati per acquisire i maghi Jonas Valaciunas

Washington Wizards visitare i centri commerciali Jonas Valaciunas Sacramento Kings Forward per Sidy Cissoko e due schizzi del secondo round, ESPN ha riferito mercoledì.

Principalmente dalla panchina di Washington, Valanciunas è in media di 11,5 punti e 8,2 rimbalzi in soli 20,1 minuti a partita in questa stagione.

Valanciunas, 32 anni, è un negozio da $ 30,3 milioni nella prima stagione di $ 30,3 milioni. Prima di questa stagione, ha trascorso tre stagioni con i pellicani di New Orleans, due più stagioni con Memphis Grizzlies e sei più Toronto Raptors.

Sacramento farà questo commercio solo pochi giorni dopo aver mandato la guardia della stella De’aaro Fox a San Antonio Spurs in un accordo a tre team con Chicago Bulls, che ha visto i re, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto Zach Lavine. Sacramento acquistò anche un CISSOKON uscente.

I re sono 25-24, buoni per l’ottavo seme alla West Conference.

