La stagione della volpe di Sacramenton De’aaro è terminata, ma i re ricevono in cambio una seconda guardia.

I re scambieranno Fox con San Antonio Spurs acquisendo una guardia di Zach Lavine Chicago Bulls come parte del contratto a tre team, ESPN ha detto domenica. Sacramento riceve anche tre scelte del primo round dalla San Antonio (Picking del primo round 2025 di Hornets “Top-14 Protected, Spurs 2027 Selezione del primo round, Timberwolves 2031 Primo round raccolta) Oltre alla raccolta di tre secondi round (Bulls ‘Second Round, Nuggets ‘2028 Selezione del secondo round, possesso di una raccolta del secondo round 2028) e Spurs Wing Sidy Cissoko, secondo ESPN.

I Bulls ottengono informazioni con Zach Collins, la guardia Tre Jones e i diritti completi del loro primo round del primo round degli Spurs più la guardia Kevin Huerter dei Re. Spurs acquisisce anche la guardia della Giordania dai re di Jordan McLaughlin.

Fox, 27 anni, ha firmato un accordo per principianti da 163 milioni di dollari con il re di $ 163 milioni nel 2021 e ha un altro anno rimanente dal suo accordo, ma i re hanno deciso di spostarsi da Fox dopo che è diventato chiaro che non intendeva firmare Un’altra estensione del contratto.

Fox ora si unisce alla squadra Spurs, per la prima volta All-Star e un giocatore difensivo dell’anno, un Victor Wembanyama preferito. Spurs si trova al 12 ° posto nella Western Conference nel 21-25, ma Fox potrebbe aiutarli a fare playoff in ritardo quest’anno. Sono due partite dell’ultimo parco giochi di domenica sera.

I Kings hanno selezionato Fox # 5 nella bozza NBA 2017. Negli ultimi otto anni, una volta Fox è stato votato All-Star e ha nominato la squadra All-NBA per la stagione 2022-23.

FOX in media 21,5 punti, 6,2 aiuto, 5,0 rimbalzi e 1,5 rubano per partita in 499 partite con il re. Ha concluso il più rubare in campionato del 2023-24.

Lavine aiuta a sostituire la perdita di Fox ai re. È nel mezzo della salita, con una media di 24 punti, 4,8 rimbalzi e 4,5 aiuto per partita. Si dice che il doppio All-Star sia sul mercato per diversi anni in quanto è al terzo anno di $ 215 milioni nel terzo anno. La mossa combina anche l’ex compagno di squadra di Bulls di Lavine con DeMar Derozan perché il duo spera di riportare i re ai playoff. Si siedono al decimo posto domenica 24-24.

Per i tori, la merce indica un chiaro segno dell’inizio della ricostruzione. Chicago è stato nel mezzo della seconda metà della stagione, ma ha recentemente perseguito al 21-29. Si trova ancora al decimo posto negli investimenti della Eastern Conference, ma è probabile che il commercio lo metta nella bozza della NBA 2025, che dovrebbe essere ampiamente Duke Star Cooper Flagg.

