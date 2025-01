Kings vencem pela sétima vez consecutiva graças à energia ‘contagiante’ de Christie apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Os Kings estão em alta depois de vencer seu sétimo jogo consecutivo no domingo contra o Chicago Bulls, melhorando para 7-1. sob o comando do técnico interino Doug Christie e ultrapassando 0,500 pela primeira vez desde 21 de novembro.

De’Aaron Fox voltou ao time titular do Sacramento no United Center após uma ausência de três jogos devido a lesão, e o armador estrela compartilhou como a mentalidade de Christie passou para os Kings depois sua vitória por 124-119.

“Ele está trazendo um tipo de energia contagiante”, disse Fox aos repórteres sobre o que mudou para os Kings sob o comando de Christie. “Quero dizer, como eu disse antes, ele é o mesmo cara que era, mas toda vez que você está no comando, sinto que você provavelmente sente isso um pouco mais.

“Mas temos algo bom agora, então você quer continuar jogando em alto nível. E jogando neste time, obviamente Zach (LaVine) tem feito tudo o que está fazendo, mas quero dizer, eles também estão jogando em um nível alto, então poder vir aqui e vencer é sempre bom.

Desde que ele assumiu após a demissão de Mike BrownChristie parece ter reviveu um time dos Kings foi uma seqüência de seis derrotas consecutivas antes de derrotar o Dallas Mavericks em 30 de dezembro, o segundo jogo de Christie como técnico interino e sua primeira vitória. Durante a atual seqüência de sete vitórias consecutivas de Sacramento, o time tem uma média de 50,3 rebotes, a melhor marca da NBA, além de 121,6 pontos (segundo) e 9,4 roubos de bola (terceiro) (h/t NBA TV).

Fox e seu companheiro de equipe DeMar DeRozan explicaram como o ataque simplificado de Christie ajudou os Kings a se recomporem na quadra depois que Sacramento registrou 33 assistências em apenas sete reviravoltas contra os Bulls.

“Obviamente, você está apenas tentando obter alta resistência, ações específicas; essas são coisas que basicamente todos na liga executam, mas você tem que ser capaz de fazer isso com ritmo, e você tem que ser capaz de atacar toda vez que isso acontecer. acontece. Você vai entrar na quadra.” Fox explicou. “Então, essas são apenas as pequenas nuances (do ataque de Christie), isso é praticamente tudo o que eles fazem. de jogadas. Eles têm um grupo de caras que podem lançar a bola e levá-la ladeira abaixo, e tal. “Isso é o que eles fazem em alto nível. Então, isso é algo que estamos fazendo agora, e acho que estamos fazendo em alto nível.”

“Doug apenas nos diz: ‘Saia e traga seu jogo’ quando jogamos”, disse DeRozan aos repórteres após o jogo. “É isso. É o que ele diz: ‘Basta trazer o seu jogo. Não posso ensinar todo mundo a jogar. Todo mundo sabe jogar’, sabe? E ele depositou essa confiança dentro de nós e tinha um grupo altruísta como o nosso. , esse é o resultado obtido.

A mensagem para os Kings serem eles mesmos e usarem seus pontos fortes funcionou ao longo dos sete jogos e inspirou um esforço decisivo no domingo, em que Fox e DeRozan combinaram 18 pontos no quarto período. Em um jogo em que a liderança mudou 28 vezes, o Sacramento assumiu a liderança por 114-113 faltando 5:42 para o final do jogo e nunca mais a perdeu.

E todo mundo está prosperando. Além dos 26 pontos de liderança da equipe de Fox e dos 21 de DeRozan contra seu ex-time, Domantas Sabonis terminou com um duplo-duplo de 22 pontos e 15 rebotes; Malik Monk registrou 18 pontos, nove assistências e oito rebotes; e Keegan Murray terminou com 14 pontos e um trio de três pontos.

“Nós apenas deixamos que eles usassem seus pontos fortes”, disse Christie aos repórteres após a vitória. “Acho que às vezes nos envolvemos em ações que não são realmente ações. Vamos direto ao ponto; não há necessidade de fazer muito mais além do fato de querermos dirigir, chutar, balançar e mover a bola. Então isso dá mais tempo para fazer isso, permitindo-lhes simplesmente usar seus talentos especiais.

“Quero dizer, Fox é rápido. Ele pode lidar com a bola de basquete e chegar ao rack. Malik é o mesmo. DeMar é um dos melhores jogadores iso do jogo, então você o coloca em posição. A habilidade de Domas de rolar. Quando você entra na lista: chutes de Keegan Temos alguns zagueiros nas laterais, tentando não dificultar, e convivemos com os resultados do outro lado da quadra, vamos dar os braços e jogar muito duro nisso. fim.

Com Christie passando de assistente a técnico interino, DeRozan recentemente mostrou a seus companheiros de equipe dos Kings um vídeo de destaque dos dias de jogo competitivo do defensor na NBA. Ele fez isso para mostrar a Sacramento que Christie já fez exatamente as coisas que agora pede deles, e DeRozan acredita que isso ajudou a equipe.

Para Christie, as ações de DeRozan mostram o quanto a equipe está comprometida em vencer… juntos.

“Eu diria que não tem preço, cara”, disse Christie sobre DeRozan mostrando o vídeo dele. “Quero dizer, esse é o tipo de confiança, amor e respeito que eu quero de todos eles, mas passar esse tempo com DeMar no verão, observando-o descer e então estar sempre 100 por cento com ele e confiar nele seria suficiente.” A coisa dele é que ele mostre isso naquele momento, diz muito sobre quem ele é, mas diz muito sobre a nossa equipe e o que estamos tentando (fazer).

“Eles estão juntos. Eu não estou separado como treinador. Eles não estão separados como jogadores. Eles têm o seu espaço. Eu tenho o meu espaço, mas ao mesmo tempo estamos juntos como um só. Não é uma mão, é um punho .”

