KKFI apresenta troféus e mascotes ‘Tejas’ e ‘Tara’ para a primeira Copa do Mundo Kho Kho

A Copa do Mundo Kho Kho será disputada no Indira Gandhi Indoor Stadium, em Nova Delhi, de 13 a 19 de janeiro.

A Federação Kho Kho da Índia (KKFI) marcou um momento histórico no Imperial Hotel, Janpath, ao revelar os prestigiosos troféus da primeira Copa do Mundo Kho Kho, marcada para 13 a 19 de janeiro. Sob os auspícios da Autoridade Esportiva da Índia (SAI), o torneio contará com 21 equipes masculinas e 20 femininas de 24 países de seis continentes no Indira Gandhi Indoor Stadium, em Nova Delhi.

A Copa do Mundo contará com dois magníficos troféus: um troféu azul para o campeonato masculino e um troféu verde para o campeonato feminino. Ambos os troféus incorporam o espírito dinâmico de Kho Kho através do seu design contemporâneo, com curvas fluidas e figuras douradas.

O troféu azul simboliza confiança, determinação e apelo universal, enquanto o troféu verde representa crescimento e vitalidade. Ambas as peças apresentam intrincados detalhes em cristal que simbolizam a precisão e a excelência exigidas no mais alto nível de competição.

A Federação também apresentou orgulhosamente ‘Tejas’ e ‘Tara’, uma dupla dinâmica de gazelas que servem como mascotes oficiais do torneio. Esses mascotes incorporam os principais atributos do esporte: velocidade, agilidade e trabalho em equipe. Tejas, simbolizando brilho e energia, e Tara, representando orientação e aspiração, são representados em vibrantes trajes esportivos azuis e laranja adornados com motivos tradicionais indianos, celebrando tanto a herança do esporte quanto seu apelo moderno.

“Estamos muito gratos a todos os nossos stakeholders que apoiarão a edição inaugural da Copa do Mundo Kho Kho 2025. A Copa do Mundo será transmitida ao vivo gratuitamente no Disney+ Hotstar e também será transmitida gratuitamente no DD Sports, que é um enorme impulso para um esporte indígena da Índia.

🏆 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙞𝙧𝙨𝙩-𝙀𝙫𝙚𝙧 𝙆𝙝𝙤 𝙆𝙝𝙤 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝘾𝙪𝙥 𝙏𝙧𝙤𝙥𝙝𝙮 𝙞𝙨 𝙃𝙚𝙧𝙚! 🤩Um símbolo de história, glória e campeões que estão por vir.

“Esta Copa do Mundo é o primeiro passo para levar o esporte aos Jogos Olímpicos e, com a ajuda de todos os nossos parceiros, esperamos mostrar ao mundo a beleza de Kho Kho.

“Nossos mascotes Tejas e Tara simbolizam os principais atributos do esporte: velocidade, agilidade e trabalho em equipe. E os troféus (azuis para o torneio masculino e verdes para o feminino) são um sinal de unidade e harmonia e estabelecerão novos padrões de excelência a nível mundial”, disse Shri Sudhanshu Mittal, presidente da Federação Kho Kho da Índia.

“Esta Copa do Mundo marca um momento decisivo para Kho Kho, transformando nosso esporte indígena em um fenômeno global. A resposta esmagadora de 24 nações reflecte o apelo universal de Kho Kho e o seu potencial para unir diversas culturas através do desporto.

“Com infra-estruturas de classe mundial e o apoio dos nossos estimados parceiros, estamos confiantes em realizar um torneio que estabelecerá novos padrões de excelência desportiva e estabelecerá o Kho Kho como um desporto dinâmico e moderno no cenário internacional”, disse Shri MS Tyagi. , Em geral. Secretário da Federação Kho Kho da Índia.

O torneio promete ser um evento marcante na história do desporto indígena, reunindo talentos globais e apresentando a herança desportiva da Índia no cenário mundial.

