KL Rahul desativa a série ODI contra a Inglaterra, disponível para o ICC Champions Trophy 2025

KL Rahul disputou todos os cinco testes na Austrália.

O batedor KL Rahul supostamente pediu uma pausa no jogo e pularia a série ODI contra a Inglaterra, mas se colocou à disposição para o ICC Champions Trophy 2025.

Rahul foi um dos jogadores que disputou todas as cinco provas do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25, que a Índia perdeu por 3-1. Ele foi o quinto maior artilheiro da série, com 276 corridas e acertou dois anos cinquenta.

Em seguida, a Índia receberá a Inglaterra em uma série T20I de cinco partidas, seguida por uma série ODI de três partidas. Os ODIs serão disputados de 6 a 12 de fevereiro, antes da Índia voar para Dubai para as partidas do Troféu dos Campeões.

Os três ODIs contra a equipe de Jos Buttler são cruciais para a Índia, pois é a única série ODI antes do Troféu dos Campeões. A Índia jogou apenas uma série do ODI em 2024, que perdeu por 2 a 0 no Sri Lanka.

“Ele (Rahul) buscou uma pausa na série inglesa, mas estará disponível para seleção para o Troféu dos Campeões”, uma fonte do BCCI disse ao PTI na quinta-feira.

KL Rahul competirá com Rishabh Pant e Sanju Samson na equipe ODI

Rahul assumiu o papel de guarda-postigo e rebateu de forma brilhante no número 5 durante a Copa do Mundo de 2023. Mais tarde naquele ano, ele foi o capitão da Índia em uma série de três partidas do ODI na África do Sul.

No entanto, ele foi retirado do XI durante a série ODI no Sri Lanka no ano passado, em agosto, quando Rishabh Pant retornou à configuração do ODI.

Portanto, a suposta pausa de Rahul nos ODIs contra a Inglaterra pode afetar suas chances de jogar no XI, ou mesmo no elenco do Troféu dos Campeões.

Além de Pant, Sanju Samson também busca uma vaga na equipe ODI. Samson marcou três séculos em suas últimas cinco entradas do T20I. Em suas últimas entradas do ODI, Samson quebrou um século de vitórias contra a África do Sul em Paarl, mas não foi incluído nos ODIs no Sri Lanka.

