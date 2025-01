Klay Thompson ha registrato una registrazione onesta nel suo grande primo trimestre lunedì

Dallas Mavericks ha sconfitto leggermente Washington Wizards lunedì sera, li ha battuti 130-108 e ha portato la loro stagione per un totale di 25-22.

C’erano sei stelle Mavericks in Double for the Night, tra cui Klay Thompson, che ha rilasciato 23 punti, tre rimbalzi e quattro assist.

Thompson ha iniziato con un inizio rosso, che ha realizzato sette tre punti da soli nel primo trimestre.

Dopo la partita, ha parlato di come si sentiva.

“Quando fai qualcosa di simile, ti ricorda che c’è ancora grandezza all’interno”, ha detto Thompson tramite legion Hoops.

"Quando fai qualcosa di simile, ti ricorda che c'è ancora grandezza dentro."

Thompson è stato 7 su 10 dal centro nel primo trimestre, dando alla squadra un enorme aumento nell’apertura del gioco.

La sera ha chiuso con 7 su 12 oltre l’arco.

È stato un gioco forte per Thompson, in media 13,6 punti, 3,4 rimbalzi e 2,0 assist al giorno. Abbina in questa stagione.

I suoi numeri non sono ancora quello che erano quando ha suonato per i Golden State Warriors, ma Thompson si sente bene a Dallas.

Ha avuto alcuni giochi esplosivi, come quel lunedì sera, e sembra essere felice per la rotazione della squadra.

C’è stato un tempo in cui era una delle partite di tiro più pericolose in campionato e non poteva mai essere lasciato solo dall’intervallo a tre punti.

Il suo tiro non è quello che è stato una volta (è il 39,1 per cento dalla linea dei tre punti quest’anno rispetto al suo tumulo di carriera del 44 % durante la stagione 2017-18), ma Thompson ha ancora grandezza in lui.

Lunedì sera è stato un bel promemoria di ciò di cui è capace, anche se non sta segnando regolarmente.

Mavericks è attualmente la nona squadra alla Western Conference con un record di 25-22.

