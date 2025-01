Kliff Kingsbury está feliz em esperar, especialmente porque os Cardinals ainda estão pagando a ele

Esta semana, ganhe ou perca, o coordenador ofensivo do Commanders, Kliff Kingsbury, terá oportunidades de entrevista para cargos de técnico principal. Se vencerem, não será a sua prioridade.

De acordo com uma fonte da liga, Kingsbury poderia recusar um ou mais pedidos de entrevista. (Você pode até rejeitar um ou mais se eles perderem.)

Kingsbury, que treinou os Cardinals por quatro anos, não tem urgência financeira para voltar a ser treinador principal. Sua demissão dos Cardinals se estende até 2026, com remuneração de treinador principal de nível médio. Isso permite que você espere o local certo abrir.

Esperar pela abertura do espaço certo torna-se ainda mais importante para os treinadores que trabalham numa segunda oportunidade. E é mais fácil esperar quando o candidato está confiante de que a janela não fechará.

Tendo em conta o que os comandantes fizeram no primeiro ano do mandato de Dan Quinn, há todos os motivos para pensar que a janela permanecerá aberta para Kingsbury. Além da rápida ascensão do quarterback Jayden Daniels, os Commanders terão US$ 100 milhões para trabalhar em 2025. E agora é a hora de se abastecer de veteranos, já que Daniels está a duas temporadas de ser elegível para seu segundo contrato.

Por enquanto, os Bears and Saints enviaram pedidos de entrevista para Kingsbury. Os Jaguars também podem se envolver esta semana. No final das contas, Kingsbury não terá pressa em partir. Ele ganhará dinheiro como treinador principal até 2026, mesmo que não seja treinador principal. Ele pode esperar o momento certo para se tornar treinador principal novamente.

E ele poderia fazer isso depois de ganhar um anel do Super Bowl com seu time atual.