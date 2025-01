Knicks estão desgastados, Timberwolves carece de química e Kawhi Leonard retorna

No episódio de hoje de Boa palavra com boa vontade, Vincent Goodwill se junta a Dan Titus e Ice Young para acompanhar as últimas manchetes da NBA sobre Timberwolves, Knicks, Nuggets e Clippers.

Titus e Goodwill começam o show com um mergulho profundo nos claros problemas de química do Minnesota Timberwolves e explicam por que Anthony Edwards precisa ser mais imprudente. Em seguida, eles expressam preocupação com o fato de o New York Knicks estar mostrando sinais de queda no início do ano. Eles também discutem o ressurgimento do Denver Nuggets e debatem se o Cleveland Cavaliers ou o Oklahoma City Thunder são o melhor time da NBA.

Para encerrar o show, Young e Goodwill discutem as expectativas de Kawhi Leonard retornar à escalação do Los Angeles Clippers. Eles discutem como seu jogo pode mudar e como ele se encaixará com James Hard.

(13:49) Problemas de química dos Timberwolves

(12:19) Os Knicks estão desgastados

(19:55) Westbrook e Jokic cozinham

(23:38) Quem é o melhor time da NBA?

(25:32) Kawhi retorna

