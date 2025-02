Knicks ha riguardo ai record contro le migliori squadre in questa stagione

New York Knicks è la terza migliore squadra alla Eastern Conference con un record di 37-19.

Ma non importa se non possono fare molto nei playoff.

Sfortunatamente, il loro record tra le migliori squadre del campionato lascia molto a desiderare.

Come sottolineato da Yahoo Sports, per. I cerchi di legione, i Knicks sono ora 0-6 contro Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics.

Questo punto è stato colpito a casa in modo doloroso venerdì sera quando Cavaliers ha distrutto Knicks, lasciando molti fan preoccupati per ciò che è in anticipo.

I Knicks sono 0-6 contro le migliori squadre (Cavs, Thunder, Celtics) in NBA in questa stagione 😳 (H/T. @Yahoosports? pic.twitter.com/htc10pcmef – Legion Hoops (@legionhoops) 22 febbraio 2025

Cavs ha battuto Knicks venerdì e non è stato nemmeno vicino.

Il punteggio finale è stato di 142-105 e Knicks non è stata una possibilità per l’intero gioco.

Jalen Brunson ha segnato 26 punti e Karl-Anthony Towns ha pubblicato 23, ma nulla li ha tenuti in gioco, e Cavaliers difficilmente ha nemmeno spezzato.

Questa è stata una partita terribile per Knicks ed è stato molto preoccupante per il modo in cui giocano contro la migliore squadra del campionato.

Ogni anno ci sono alcune squadre che stanno andando molto bene nella stagione regolare, ma cade completamente nei playoff.

È quello che succederà a Knicks quest’anno?

Venerdì è stato male, ma potrebbe peggiorare ancora questo fine settimana perché i Knicks ora devono incontrarsi contro i Celtics di domenica.

Porterà questo record a un cupo 0-7?

A questo punto, Knicks e tutte le altre squadre dovranno pensare ai prossimi mesi e alla stagione post.

Ciò significa che devono scoprire un modo per superare le squadre che saranno sicuramente nei playoff.

