Knicks Notas: diferença de defesa; Atualização de Karl-Anthony Towns; Julius Randle-Jimmy Butler Trade Development para ver

Ao longo da temporada, Mikal Bridges Ele lhe deu uma avaliação honesta da defesa dos Knicks.

No início de dezembro, Ele disse que os Knicks “escolhem e escolhem” quando eles querem jogar defesa. No início de janeiro, Bridges disse que os Knicks deixaram os tiros perdidos na ofensiva afetar sua defesa.

Então, quando Bridges disse na segunda -feira à noite que os Knicks estavam “indo na direção certa” na defesa, isso significava algo. E os números apóiam a opinião de Bridges.

Em sua sequência de quatro vitórias por jogo, os Knicks são o número 3 em derrotas forçadas à bola por 100 posses. São quartos no triplo e décimo oponente na porcentagem de gol de campo do adversário.

E eles estão se arrastando para o top 10 na classificação defensiva.

O que tem sido diferente nos últimos jogos?

“Só o tempo juntos, práticas, sabendo que precisamos de defesa”, disse Bridges mais tarde Vitória de segunda -feira sobre Memphis. “A ofensiva pode vencer alguns jogos, mas não onde queremos chegar. (Estamos) aprendendo um com o outro. Acho que estamos indo na direção certa”.

Knicks e Knicks quebrados Nunca Segunda -feira, mantendo -o em 10 pontos em 13 chutes. Ele girou quatro vezes e Memphis como uma equipe teve 26 derrotas de bola. Alguns não foram forçados, mas a maioria foi o resultado de um knick que interrompeu uma peça.

“Eu pensei que nossa atividade defensiva era excelente”. Tom Thibodeau ditado. “Grande jogo de esforço múltiplo. Vinte assaltos. E (Anunoby) E Mikal estava por toda parte. E isso estabeleceu o padrão para nós.

Os Knicks acordarão na terça -feira no 14º lugar na eficiência defensiva. São aproximadamente 0,9 pontos por 100 posses por trás da décima melhor equipe defensiva. Eles têm a ofensiva número 2 na liga. Em termos gerais, as equipes que estão entre os 10 melhores em defesa e jogadas ofensivas em maio e junho.

“Quando você olha para nós, pode ver a compreensão de quão importante é esse lado do basquete”, ” Cidades de Karl-Anthony Disse sobre a defesa dos Knicks. “Demonstramos do lado ofensivo, somos muito bons, um dos melhores da liga. Acho que queremos ser os melhores que podemos ser do outro lado, o lado defensivo.

“Acho que estamos apenas assumindo um grande compromisso de não apenas ter um jogo no qual jogamos uma grande defesa e o próximo jogo tentando vencer por ofensiva. Tentando vencer o jogo de qualquer maneira, com nossa defesa ou nossa ofensiva.

27 de janeiro de 2025; Nova York, Nova York, EUA; O New York Center Knicks Karl-Anthony Towns (32) é guardado pelo centro de Memphis Grizzlies Zach Edey (14) durante o primeiro tempo no Madison Square Garden. Crédito obrigatório: Vincent Carchietta-Images / © Vincent Carchietta-Imagn Images

Kat ficando confortável

Towns disse que sua lesão no polegar direito está afetando seu tiro de perímetro. Ao entrar na segunda -feira contra Memphis, era 1 de 10 de além do arco nos últimos três jogos desde que ele voltou à quadra com um chip de osso no polegar. Na segunda -feira, ele fez 2 de 4 tiros além do arco e terminou com 24 pontos e 11 rebotes.

“Cara, foi uma luta, hein?” Cidades disseram rindo. Eu não minto para você. Eu estava preocupado comigo mesmo.

Ele credenciou seus companheiros de equipe por seu perímetro atirando contra Memphis.

“Independentemente do que acontecer, a mentalidade de atirador, a próxima, e continuou a atirar no basquete”, disse Towns. “Meus colegas de equipe instilam muita confiança em mim, independentemente do que está acontecendo. E eu só queria recompensá -los por esse tipo de confiança em mim, e feliz que hoje à noite eu pudesse acertar cerca de três para dar mais espaço no lado ofensivo”

O tiroteio das cidades melhorou na segunda -feira porque ele está se acostumando a brincar com a entorse/chips de osso? Ou foi um sinal de que seu polegar ferido se sente melhor?

“Não é a última (pergunta). Acho que está se tornando mais confortável”, disse ele.

O Towns está obviamente jogando desconforto e planeja jogar para ela pelo resto da temporada.

25 de janeiro de 2025; Minneapolis, Minnesota, EUA; O Minnesota Timberwolves Julius Randle Striker (30) desencadeia uma cesta de três pontos contra o Denver Nuggets durante o quarto trimestre no Target Center. Crédito obrigatório: Jeffrey Becker-Images / © Jeffrey Becker-Imagn Images

South Beach Julius?

Ele Jimmy Butler A saga é a maior história comercial na época antes do prazo de troca. Segundo os relatos, o Suns e/ou o Heat falaram com várias equipes sobre um acordo de três, quatro ou cinco equipes que envolvem Butler.

Esteja atento a Minnesota em um tratamento de mordomo. Na baixa temporada, o calor foi uma das equipes que manifestaram interesse no comércio em Julius RandleDe acordo com fontes SNY. Randle permaneceu no radar de calor durante a saga do mordomo, dizem as fontes.

Não sei se há conversas comerciais ativas entre Minnesota e Miami. Mas as duas equipes entraram em contato com os escritórios de Butler.

Como todos sabemos, os Suns querem adquirir Butler. O acordo é complicado por Bradley BealA cláusula não comércia. Phoenix teria que enviar Beal para adquirir Butler através do comércio.