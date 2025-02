Knicks OG Anunoby folhas de confronto com Lakers após a entorse sem contato; Raios X negativos

O atacante do New York Knicks, Og ​​Anunoby, deixou a derrota da equipe 128-112 contra o Los Angeles Lakers na noite de sábado com uma lesão sem contato e não retornou. Os Knicks anunciaram mais tarde que ele foi descartado para o jogo com a entorse de pé direito.

“Eu não conversei com o médico”, o técnico do Knicks, Tom Thibodeau, ditado Quando perguntado sobre Anunoby durante sua conferência de imprensa após o jogo. Ele acrescentou que as radiografias no pé de Anunoby eram negativas.

No início do terceiro trimestre, os Knicks estavam empurrando a bola em semi-transição e Anunoby viu na asa esquerda. Depois de fazer um passe de Jalen Brunson, ele se encaixou, de repente caiu de joelhos e devolveu a bola para Brunson.

Os Knicks imediatamente levaram um tempo de espera para parar o jogo e obter Anunoby. Ele voltou diretamente ao vestiário sob seu próprio poder, mas estava andando com uma flexão notável.

Havia uma preocupação imediata, dado o sem contato da lesão, mas Anunoby e os Knicks parecem ter evitado o pior caso. Essa é uma ótima notícia, se sim, mas eu ainda podia olhar para uma seção no banco.

“Isso é alguém que é enorme para nós”, disse Josh Hart na transmissão durante uma entrevista após o terceiro trimestre. “Esperamos que seja bom, oramos por ele.”

O Anunoby tem sido um número-chave para os Knicks desde a chegada do Toronto Raptors em uma troca de bilheterias em 30 de dezembro de 2023. Os Knicks têm 52-19 com Anunoby no alinhamento desde então e entrando no sábado com média de 16,4 pontos. , 4,8 rebotes e duas assistências, enquanto disparam 36% da faixa de 3 pontos geralmente protege o melhor jogador do outro time.

Historicamente, as lesões têm sido um problema para Anunoby, que perdeu a maior parte da segunda rodada da equipe contra o Indiana Pacers na última temporada, que eles perderam em sete jogos. Nesta temporada, no entanto, ele apareceu nos 49 jogos, com média de 36,7 minutos de sua carreira.