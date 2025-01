Knicks vs. Nuggets Odds, linha, previsão, horário de início: 2025 Seleções da NBA, 29 de janeiro As melhores apostas do modelo comprovado

O New York Knicks (31-16) são os anfitriões do Denver Nuggets (28-18) em um confronto na quarta-feira à noite. Os Knicks estão em uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Eles solucionaram o Memphis Grizzlies 143-106 na segunda-feira. Por outro lado, Denver perdeu dois confrontos consecutivos. Em 27 de janeiro, o Chicago Bulls derrotou 129-121. Josh Hart (joelho) é questionável para Knicks.

O aviso do Madison Square Garden em Nova York é às 19:30 ET. Nova York é a favorita de 3 pontos nas últimas chances de Knicks vs. Nuggets através do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo do anúncio é 239,5. Antes de bloquear qualquer seleção de pepitas vs. Knicks, tenha certeza Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo de projeção da Sportsline simula cada jogo da NBA 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas. O modelo entra na temporada 1524-25 da NBA em um chiada de 140 a 100 em todas as seleções da NBA mais qualificadas que datam da última temporada, retornando mais de US $ 3.000. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, o modelo simulou Nuggets vs. Knicks 10.000 vezes e acabou de revelar suas cobiçadas equipes da NBA e previsões de apostas. Pode Vá para Sportsline agora para ver as seleções de modelos. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para Knicks vs. Nuggets:

Knicks vs. Nuggets estendida: Nova York -3 -3

Knicks vs. Nuggets Over/Under: 239,5 pontos

Knicks vs. Line of Money Nuggets: Nova York -148, Denver +124

Den: Nuggets são 23-22-1 contra o spread nesta temporada

NYK: Knicks é 24-22-1 contra a propagação nesta temporada

Knicks vs. Nuggets Picks: Veja Picks in Sportsline

Knicks vs. Nuggets Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que os Knicks podem cobrir

O guarda Jalen Brunson tem excelentes alças e pontuações dos três níveis na quadra. As duas vezes duas vezes ocupa o décimo lugar em pontos (25,8) e oitavo em assistências (7,4) enquanto disparam 40% além do arco. Na vitória de sábado para o Sacramento Kings, Brunson fez 25 pontos, 11 assistências e fez quatro triplos.

O Karl-Anthony Towns Center é um espaçador de chão e um segurança segura na quadra da frente. O produto do Kentucky é o 14º na liga em pontos (24,9), enquanto é o segundo em rebotes (13,8). Está disparando 54% do campo e 43% da terra de 3 pontos. Terminou com três duplas duplas consecutivas. Em seu último concurso, as cidades tiveram 24 pontos e 11 rebotes. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Por que as pepitas podem cobrir

O Nikola Jokic Center é um criador geral de jogos. O All-Star sete vezes é o terceiro na NBA nos pontos (30) e rebotes (13.1), enquanto se qualifica em segundo lugar em assistências (10.2). Terminou com oito devoradores em janeiro. Em seu confronto anterior, Jokic teve 33 pontos, 12 rebotes e 14 assistências.

O atacante Michael Porter Jr. tem um saltador de perímetro confiável e pode colocar a bola no convés. O produto Missouri registra 18,1 pontos, 6,4 rebotes e atinge 41% de suas tentativas de 3 pontos. Em 23 de janeiro contra o Sacramento Kings, Porter Jr. fez 20 pontos e oito conselhos. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Como fazer solicitações de pepitas vs. Knicks

O modelo Sportsline simulou Nuggets vs. Knicks e se inclina sob o total, projetando 228 pontos combinados. O modelo também diz que um lado da propagação é o melhor valor. Você pode ir ao Sportsline para ver as seleções da NBA do modelo.

Então, quem ganha pepitas vs. Knicks na quarta -feira e que lado da propagação é o melhor valor? Visite Sportsline agora para ver de que lado das pepitas vs. Knicks se estende para trás, todo o modelo que retornou mais de US $ 10.000 nas melhores seleções da NBAe descubra.