Knicks vs. Probabilidades, linha, previsão, horário de início: 2025 NBA Picks, 1 de fevereiro As melhores apostas do modelo comprovado

O New York Knicks será o anfitrião do Los Angeles Lakers no jogo superior do calendário da NBA no sábado. Ambas as equipes entram nesse confronto com muito impulso. Os Lakers venceram cinco dos últimos seis e estão 5-1 contra a spread durante esse período. Os Knicks venceram cinco consecutivos e são 4-1 ATS durante essa corrida. Os Knicks se sentem em terceiro na classificação da conferência ESTE em 32-16, enquanto o Lakers é o quinto no Ocidente em 27-19. Anthony Davis (abdominal) está fora do Lakers, enquanto Josh Hart (joelho) é questionável para Nova York.

O aviso é às 20:30 ET Del Madison Square Garden. Nova York é a favorita de 11 pontos nas últimas chances de Knicks vs. Lakers do consenso da Sportsline, enquanto o excesso/abaixo do total de pontos é 225,5.

O modelo de projeção Sportsline simula cada jogo da NBA 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas.

Agora, o modelo simulou The Lekers vs. Knicks 10.000 vezes e acabou de revelar suas cobiçadas equipes da NBA e previsões de apostas. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para Knicks vs. Lakers:

Knicks vs. Lakers se estende: Knicks -11

Knicks vs. Lakers sobre/abaixo de: 225,5 pontos

Knicks vs. Line of Money Lakers: Knicks -495, Lakers +375

Por que os Knicks podem cobrir

Nova York está no melhor local de saúde deste confronto. Os Lakers não têm Davis, enquanto Dorian Finney-Smith (ombro). LeBron James (joelho) e Rui Hachimura (bezerro) estão listados como prováveis, mas nem todos serão 100%. Hart é o único para Nova York com qualquer tipo de preocupação com lesões.

Os Knicks têm 15-10 contra a propagação em casa nesta temporada e 15-9 ATS como o favorito da casa. Enquanto isso, os Lakers têm apenas 10 a 14 ATs na estrada e 6-7 ATS como um desamparo da estrada.

Por que os Lakers podem cobrir

Enquanto isso, os Lakers devem entrar neste jogo com confiança. Sua recente carreira de sucesso inclui uma vitória sobre o Celtics e Warriors. Eles também têm 2-1 em seu balanço na costa leste, incluindo uma explosão dos 130-96 de Washington da última vez, cobrindo facilmente como 8,5 pontos favoritos.

A ausência de Davis, particularmente na defesa, mas os Lakers sempre têm a oportunidade de competir com James no chão. Austin Reaves tem uma média de 18,2 pontos por jogo nesta temporada, dando aos Lakers uma segunda opção de pontuação quando James ou Davis perdem tempo.

Como fazer o Knicks vs. Lakers

O modelo Sportsline simulou Los Angeles vs. Nova York e se inclina sobre o total, projetando 227 pontos combinados. O modelo também diz que um lado da propagação atinge mais de 50% das simulações.

Então, quem ganha Lakers vs. Knicks no sábado e que lado da propagação atinge mais de 50% das simulações?