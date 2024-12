Kobbie Mainoo e Leny Yoro concordam com avaliação de Amad após vitória do Manchester United

O Manchester United conquistou duas vitórias consecutivas na Premier League ao derrotar o Everton por 4-0, em uma exibição dominante no Old Trafford.

As estrelas do United, Kobbie Mainoo e Leny Yoro, destacaram o impacto de Amad na partida, depois de o jovem ter contribuído com duas assistências decisivas no confronto. Após um desempenho pouco convincente frente ao Bodo/Glimt na Liga Europa, os “Red Devils” mostraram um futebol mais próximo do que Ruben Amorim espera da equipa, com uma atuação sólida no domingo à tarde.

Marcus Rashford abriu o marcador com um remate desviado, antes de Joshua Zirkzee ampliar, aproveitando uma recuperação de bola eficaz iniciada por Amad. O terceiro golo veio com o segundo de Rashford, numa jogada em que o costa-marfinense deu uma assistência precisa. Pouco depois da marca da hora, Zirkzee fechou a contagem com o quarto golo, novamente beneficiando de uma recuperação de bola de Amad, que o serviu para o segundo golo do avançado holandês na partida.

O desempenho de Amad foi mais uma prova do seu crescimento sob o comando de Ruben Amorim, tornando-se rapidamente uma peça essencial na equipa. Após o jogo, a conta oficial do United no Instagram publicou uma imagem do extremo com a legenda: “Imparável”. A publicação foi rapidamente partilhada por Mainoo nos stories e recebeu um “gosto” de Yoro, deixando clara a avaliação positiva dos colegas sobre o desempenho de Amad.

Com essas duas assistências, Amad soma quatro em apenas três jogos da Premier League nesta temporada. Desde a chegada de Ruben Amorim, o jogador tem sido escalado para atuar como ala, uma posição em que se adaptou com naturalidade. Durante grande parte da gestão de Erik ten Hag, Antony era frequentemente escolhido em detrimento de Amad, o que gerava descontentamento entre os adeptos.

No entanto, o extremo de 22 anos consolidou-se como um dos primeiros nomes na lista de titulares. O próximo desafio de Amad e dos seus colegas será uma viagem ao Emirates Stadium para enfrentar o Arsenal, num duelo a meio da semana pela Premier League.