Virat Kohli perdeu o primeiro IND vs Eng Odi devido a uma lesão no joelho.

Na quinta -feira, 6 de fevereiro, a equipe indiana de críquete garantiu uma confortável vitória de quatro e quatro jogos na primeira série ODI de três jogos contra a Inglaterra em Nagpur.

Jogando seu primeiro ódio desde agosto de 2024, a Índia fez um forte boliche para demitir a Inglaterra por 248 e perseguiu o alvo no 39º.

Ravindra Jadaja e o estreante Harshit Rana estrelaram a bola colecionando três wicks cada, enquanto Shubman Gill, Shreyas Iyer e Axar Patel publicaram meio centros na perseguição para guiar os anfitriões a uma vitória.

A vitória, no entanto, veio com uma pitada de sal para os fãs indianos, que esperavam ansiosamente ver Rohit Sharma e Virat Kohli nas cores ODI após suas recentes lutas no críquete de teste.

Rohit lutou com o bastão, marcando apenas duas corridas, enquanto Kohli perdeu o jogo devido a uma lesão no joelho.

Após o jogo, o vicecapitan indiano Shubman Gill compartilhou uma atualização sobre a condição física de Kohli e falou sobre suas chances de jogar no próximo ODI em Cuttack.

Kohli Virat tocará o segundo ódio? Vicecapitán Shubman Gill fornece atualizações

Falando aos anunciantes após o jogo, Gill disse que Kohli inchou no joelho pela manhã, mas estava bem durante o dia anterior ao jogo. Ele descartou qualquer preocupação e disse que Kohli estaria apto para o próximo jogo.

Gill disse: “Quando ele acordou de manhã, ele teve algum inchaço no joelho. Foi bom até a sessão de treino de ontem. Não há nada com que se preocupar. Definitivamente será adequado para o próximo jogo,“

Kohli procurará melhorar seu recorde no Estádio Barabati, Cuttack, onde surpreendentemente marcou apenas 118 corridas em quatro entradas em uma média de 29,5, uma conta muito mais baixa do que seus padrões habituais.

A administração da equipe indiana também espera que seu número 3 obtenha algumas corridas antes do Troféu dos Campeões da ICC, que começa em 19 de fevereiro.

