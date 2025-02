Kristaps Porziņģis ha una registrazione onesta su Victor Wembanyama

Prima di “The Stranger” c’era “l’unicorno”.

Kristaps Porzingis ha parlato con la NBA TV venerdì sera dopo che i suoi Boston Celtics hanno sconfitto i pellicani di New Orleans.

Ma prima di scavare in quella partita, Porzingis e i padroni di casa hanno parlato di Victor Wembanyana di San Antonio Spurs, che ha appena avuto una grande prestazione.

Porzingis ha definito Wembanyama “Unreal” e ha detto che sta facendo le cose che i fan e i giocatori della NBA non hanno mai visto prima.

“Questo ragazzo è irreale a dire il vero.” 👽 Il Kristaps Porzģis “Unicorn originale” si unisce a @Jaredgreenberg

& Gametime -crew ☘ pic.twitter.com/dzuqhyc0zq – NBA TV (@NBATV) 1 febbraio 2025

È molto difficile discutere con quello.

La stella di Spurs ha posizionato 30 punti, 14 rimbalzi e sei isolati nella vittoria di venerdì su Milwaukee Bucks.

Per la stagione, è in media di 24,6 punti, 10,9 rimbalzi e blocchi di 4,0 in campionato.

Molte persone hanno parlato di lui come difensore dell’anno di questa stagione, ma potrebbe anche essere durante MVP con numeri del genere.

Ancora e ancora, Wembanyama ha suscitato la competizione e i fan con i suoi incredibili poteri.

Il fatto che migliora solo lo rende più impressionante.

Scopre le sue capacità e i miglioramenti sono ovvi.

Porzingis non è stato incantato venerdì sera nella sua partita contro i pellicani e ha fissato 16 punti, cinque rimbalzi e sei assist.

Dopo aver perso molto tempo a causa di un infortunio, è tornato e pronto ad aiutare la sua squadra a competere e provare a tornare in finale.

Porzingis è molto colpito da Wembanyama e può presto vedere le sue abilità da vicino perché il Celtics si reca a San Antonio per affrontare Spurs il 12 febbraio.

