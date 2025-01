Kurt Warner avverte 1 squadra di playoff della NFL di possibili sconvolgimenti

I playoff della NFL iniziano sabato ed è davvero un gioco per tutti.

Questo è uno dei migliori gruppi di squadre Wild Card che il campionato abbia mai avuto.

Ogni squadra dei playoff quest’anno ha vinto partite a doppia cifra e ha quello che serve per ottenere un risultato a sorpresa al primo turno.

L’ex quarterback vincitore del Super Bowl Kurt Warner ha recentemente avvertito una squadra di un potenziale turbamento.

Apparso con Steve Mariucci su NFL Network prima delle partite dei playoff di sabato, Warner ha messo in guardia i Philadelphia Eagles su quanto siano pericolosi i Green Bay Packers, sottolineando che Philly è vulnerabile contro la squadra n. Il 7 seme.

“Jalen Hurts non è stato lì, non ha giocato per un paio di settimane. Sappiamo che AJ Brown, che ha anche incasinato un po’ quel ginocchio, ha saltato un certo numero di allenamenti… I Packers sono anche abbastanza bravi contro la corsa… Questa è una buona squadra di calcio e una squadra di calcio spaventosa,” Warner ha detto.

Entrambi @SteveMariucci E @kurt13warner tieni gli Eagles in allerta questo fine settimana 😳

Crede che i Packers siano abbastanza bravi da sconfiggere chiunque se giocano la loro migliore partita, dato il loro talento su entrambi i lati della palla.

I Packers si sono infortunati anche il quarterback Jordan Love nel finale di stagione regolare contro i Chicago Bears e il wide receiver Christian Watson si è strappato il legamento crociato anteriore.

Gli Eagles hanno battuto i Packers in Brasile nella prima settimana in una divertente partita avanti e indietro 34-29, e le due squadre hanno quello che serve per giocare un classico post-stagionale domenica.

Green Bay ha perso 48 punti sui Dallas Cowboys nel primo turno dei playoff dello scorso anno, e spera di fare lo stesso contro Philadelphia.

