Kurt Warner crede che 1 QB supererà Tom Brady come capra

Tutti considerano la grandezza in modo diverso, ma è difficile discutere contro Tom Brady come il più grande giocatore della NFL di tutti i tempi.

È l’unico giocatore a vincere sette Super Bowls e lo ha fatto mentre giocava la posizione più importante e ha raccolto quasi ogni record lungo la strada.

Ha messo il bar incredibilmente alto per la prossima generazione, ma uno dei suoi compagni, Kurt Warner, ha recentemente condiviso che crede che ci sia un quarterback là fuori che supererà Brady come capra.

Durante una performance del Super Bowl LIX -pregame sulla rete NFL di domenica, Warner ha dichiarato che i capi di Kansas City -Quarterback Patrick Mahomes sarebbero considerati la capra quando tutto è detto e fatto.

“La natura di come le persone vedono il nostro gioco è diverso … Abbiamo visto Patrick Mahomes fare così tante cose che guardiamo e diciamo che potrebbe essere il quarterback più dotato fisicamente che il nostro gioco abbia mai visto, e penso che sia ciò che lo farà Alla fine lo ha messo in cima “, ha detto Warner.

Quando tutto è detto e fatto, @Kurt13warner significa che @Patrickmahomes scenderà come la capra 🐐 pic.twitter.com/uzpvxcrk2b – NFL Network (@NFLnetWork) 9 febbraio 2025

Warner ha detto che alla fine confronteremo i due quando avranno molti campionati e Mahomes ottiene il vantaggio per poter fare tutto.

Fisicamente, Mahomes e Brady non possono essere confrontati, ma in termini di riconoscimento e risultati, i mahomi hanno ancora molta strada da fare, anche se è in procinto di iniziare bene.

Finire una torta di domenica gli darebbe qualcosa che nessun altro quarterback ha, e lo porta anche un quarto Super Bowl prima dei 30 anni.

PROSSIMO: Patrick Mahomes aveva un abito interessante per il Super Bowl