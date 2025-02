Kyle Kuzma di Bucks Punteggio 19 vs. I maghi a Washington stanno tornando

WASHINGTON – Il ritorno di Kyle Kusma a Washington ha portato a un momento confuso con diversi ex compagni di squadra.

“Una volta nel primo trimestre potrebbe essere Alex (SARR), potrebbe bloccare un tiro. Bilal (Coulibaly) a venire a venire “, ha detto Kuzma. “Poi ho immerso Bilal, solo un istinto. Era strano. “

Kuzma è tornato a Washington come membro di Milwaukee Bucks e ha guadagnato 19 punti venerdì sera nelle loro 104-101 vittorie su Sarrem, Coulibaly e The Wizards. All’inizio di questo mese, Kuzma è stato scambiato da Washington a Milwaukee, mentre il Khris Middleton nell’accordo è andato al mago.

Middleton ha mancato l’ultimo 3 a prova che avrebbe legato il punteggio nel suo debutto.

“Le ultime settimane sono avvenute molto”, ha detto Middleton. “È un po ‘strano e casuale come la mia prima partita di maghi – contro Bucks.”

La partenza di Kuzma da Washington è stata così recente che ha detto che il ritorno di questa settimana gli ha dato la possibilità di dormire nel suo letto. Ha trascorso 3½ stagioni con Wizards e ha gentilmente guardato il suo mandato con loro.

“Non dovrei scambiare questa esperienza ed essere qui ed essere un mago per niente”, ha detto Kuzma. “Penso che sia stato un ottimo momento per me, tempo di crescita, tempo per capire chi sono come persona.”

Eppure, con Washington nel mezzo di una sostanziale ricostruzione, non è stato uno shock che è stato scambiato ed era pronto.

“Penso che la scrittura fosse sul muro in un certo senso. Non sto dicendo che fosse una cosa buona o negativa. Penso che tutto nella vita abbia davvero una data di scadenza “, ha detto Kuzma. “Era il mio momento di andare, benefico per tutte le parti coinvolte.”

Kuzma non è stato con Milwaukee da molto tempo, ma i dollari hanno già bisogno che lo faccia. Bobby Portis Jr. Non è disponibile a causa della sospensione della droga e Damian Lillard (tendine del ginocchio) ha perso la partita di venerdì. Giannis Anetocounkupo era sempre difficile e dopo aver giocato solo 19 minuti.

“È stato un gioco strano”, ha detto Kuzma. “Non credo di aver mai visto Giannis ha sei errori in 18 minuti. Non so cosa fosse. Ovviamente siamo giù. “