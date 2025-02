Kyle Kuzma pubblica un grande messaggio personale

Milwaukee Bucks ha realizzato una delle operazioni più sottovalutate nella NBA in questa stagione mentre ha inviato un pacchetto tra cui Khris Middleton in un accordo a quattro squadre che ha portato loro Kyle Kuzma.

Kuzma, un attaccante di 6 piedi-9, è di quattro anni più giovane di Middleton, e sebbene sia meno efficace offensivamente di Middleton, è lieve lesioni incline e ha esperienza di campionato.

Oltre a trasferirsi da Washington Wizards a Milwaukee, Kuzma esamina un altro grande cambiamento di vita quando era appena fidanzato con Winnie Harlow, PR. Bleacher -report.

Kyle Kuzma si è fidanzato con Winnie Harlow ❤ (Via @kylecuzma? pic.twitter.com/d1zkkaw7yt – Rapporto Bleacher (@BLeacherReport) 20 febbraio 2025

Kuzma è uno dei giocatori più attivi della lega sui social media e ha la possibilità di dare una spinta a Bucks quando si preparano per lo stretching della stagione.

Sono stati una delusione festosa la scorsa stagione nonostante l’acquisizione della guardia stellare Damian Lillard, e hanno iniziato questa stagione 2-8, facendo sì che le persone si chiedessero se stesse arrivando uno shaker.

Ma da allora hanno risolto la nave e hanno un record di 29-24 che li mette al quinto posto nella Eastern Conference e solo una partita dietro il quarto posto Indiana Pacers, un’altra squadra che ha iniziato lentamente ma ha giocato una palla eccellente per il recente .

Nella stagione, Kuzma è in media 15,3 punti e 6,1 rimbalzi a partita mentre spara il 42,0 per cento dal campo e il 27,5 per cento dalla portata a 3 punti.

Milwaukee spera di sorprendere le persone in modo positivo durante i playoff e, se lo fanno, Kuzma dovrà svolgere un ruolo importante in un tale successo.

