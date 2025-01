Kyle Shanahan chiarisce i suoi pensieri su Brock Purdy

I San Francisco 49ers non hanno perso tempo ad apportare cambiamenti radicali nei primi giorni della loro offseason, che hanno incluso il licenziamento del coordinatore delle squadre speciali Brian Schneider e del coordinatore difensivo Nick Sorensen.

Una delle tante cose che dovranno fare in questa offseason è decidere se concedere al quarterback Brock Purdy un’estensione del contratto e quanto pagarlo se lo prolungano ora.

Durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì, l’allenatore Kyle Shanahan ha riaffermato la sua fiducia in Purdy nonostante un anno leggermente negativo, secondo Ari Meirov.

#49ers L'HC Kyle Shanahan su Brock Purdy: "Siamo in grado di vincere un Super Bowl con lui. Ci siamo quasi riusciti. E so che è in grado di portare i Niners al Super Bowls in futuro."

Dopo aver partecipato al Pro Bowl la scorsa stagione, la percentuale di touchdown e di passaggi di Purdy è diminuita in questa stagione, e ha effettuato più intercettazioni durante i momenti cruciali.

Alcune persone si sono quindi chieste se sarebbe saggio per i Niners tenerlo stretto in futuro, ma è facile dimenticare quanto fosse bello nel 2023 e come le cose intorno a lui siano crollate nel 2024.

I Niners hanno avuto una massiccia ondata di infortuni in questa stagione, soprattutto ai loro giocatori di abilità e alla linea offensiva, e questo è stato chiaramente un fattore nel declino del numero di Purdy.

Li ha guidati al Super Bowl lo scorso inverno, dove hanno commesso alcuni errori e hanno perso contro i Kansas City Chiefs con un margine minimo.

Probabilmente, una moderata ristrutturazione del roster e una stagione di salute relativamente buona faranno sì che Purdy sembri eccellente come nel 2023.

