Kyle Van Noy ha ammesso apertamente la perdita in bollette

Le partite del campionato AFC e NFC sono già ufficialmente fissate, poiché a quattro squadre manca solo una vittoria per avanzare al Super Bowl.

Sfortunatamente, i Baltimore Ravens non sono una di quelle squadre, una tendenza che è diventata più comune di quanto avrebbero preferito visti i loro successi nella stagione regolare nelle ultime stagioni.

Questa squadra è stata tra le migliori dell’AFC durante l’era di Lamar Jackson, ma sembra che non riescano a sfondare nei playoff e vincere quando conta di più.

Molti dei loro difetti sono stati attribuiti a Jackson, dando inizio a una narrazione secondo cui non potrà vincere ai playoff.

Le squadre spesso vivono e muoiono a causa del loro quarterback, e sfortunatamente Jackson non ha fatto abbastanza negli ultimi anni per portare questa squadra alla grande partita.

A Kyle Van Noy, uno dei leader della difesa della squadra, è stato recentemente chiesto perché i Ravens hanno perso contro i Buffalo Bills nel turno di divisione e cosa è andato storto per una squadra che ha giocato in modo così costante nella stagione regolare.

“Tre palle perse sono difficili in ogni partita. Difficile vincere una partita del genere con tre palle perse. Sapete, non ero contento di come il nostro gruppo ha giocato in difesa e ha risposto ad alcune situazioni”, ha detto Van Noy.

Kyle Van Noy parla della perdita “Non incolpare nessuno, ma…” #RavensFlock pic.twitter.com/st1xNjkv5z — 𝙕𝙨𝙨𝙨🦦® (@NewEraZach) 22 gennaio 2025

Van Noy non ha necessariamente menzionato Jackson per nome in questa conversazione condivisa tramite Yahoo Sports, ma non ha nemmeno espresso molta fiducia nel suo quarterback.

Parlare delle palle perse della squadra come una delle ragioni principali della sconfitta significa davvero gettare sotto l’autobus l’attacco, che ovviamente è guidato da Jackson.

Sarà interessante vedere se il veterano difensore ne trarrà conseguenze, causando potenzialmente problemi nello spogliatoio.

