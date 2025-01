Kyle Walker ha completato il trasferimento al Milan in prestito dal Manchester City

Kyle Walker ha completato il passaggio dal Manchester City al Milan dopo che i due club hanno concordato i termini annunciato venerdì.

Camminatore si unì alla parte italiana prestito fino a fine stagione. Il Milan ha anche la possibilità di rendere definitivo il trasferimento in estate, ma non c’è alcun impegno nell’accordo.

Il 34enne difensore inglese è sotto contratto con il City fino al 2026, ma non gioca più da titolare dalla vittoria per 4-1 sul West Ham il 4 gennaio.

Dopo aver confermato il trasferimento, il City ha scritto un post d’addio su Instagram.

“Manchester City… da dove comincio?” Walker ha scritto. “Firmare per questo incredibile club nel 2017 è stato un sogno diventato realtà. Sette anni dopo, vincere 17 trofei tra cui la Champions League e il famoso triplete è qualcosa che da bambino potevo solo sognare.

Kyle Walker ha completato il suo trasferimento al Milan dal Manchester City. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

“Giocare al fianco di così tanti giocatori di talento mi ha spinto a essere la versione migliore di me stesso e sono davvero grato per l’opportunità che ho avuto all’Etihad. Un enorme ringraziamento a così tante persone, allo staff tecnico, ai kit men e tutto lo staff dietro le quinte, che lavora instancabilmente dietro le quinte, rende ogni giorno piacevole e ci fornisce la piattaforma per esibirci al meglio.

“Ai miei compagni di squadra, dal momento in cui ho varcato la porta mi sono sentito a casa. Grazie per i bellissimi ricordi e tutti i successi che abbiamo condiviso insieme. Siete amici ma anche una famiglia per la vita. A Pep Guardiola, grazie per ci crede in me e sta lavorando così duramente per portarmi qui nel 2017.

“Infine ai tifosi: grazie per avermi accettato come vostro fin dal primo giorno. Il vostro incrollabile sostegno, settimana dopo settimana, in casa e fuori, non sarà mai dimenticato”.

La partenza di Walker lascia Guardiola a corto di terzini destri affermati nonostante abbia ingaggiato due nuovi difensori questo mese.

Abdukodir Khusanov di Lens e 19 anni Viktor Reis dal Palmeiras entrambi si sono uniti al City nella finestra di gennaio.

Il trasferimento di Walker al Milan mette fine a ogni possibilità Marco Rashford finirà a San Siro.

Il Milan ha mostrato interesse per Rashford, ma le regole della Serie A sull’ingaggio di giocatori extra-UE significano che ogni possibilità di concludere un accordo è morta.

Walker lascia il City dopo aver vinto sei titoli di Premier League e la Champions League dopo il suo trasferimento dal Tottenham nel 2017.