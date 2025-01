Kyle Walker: Pep Guardiola chattare sull’ascesa da Man City “Non è comodo”

Kyle Walker Ha detto che non era una “conversazione confortevole” quando ha detto a Pep Guardiolo che voleva lasciare Manchester City per più tempo di gioco.

Walker, 34 anni, si è unito a Serie e Giants AC Milan al prestito fino alla fine della stagione, mentre il club ha anche l’opportunità di rendere permanente la spinta in estate.

L’Inghilterra Defender ha eseguito 319 spettacoli di carriera per City e ha vinto 17 trofei, ma dopo solo nove partite della Premier League hanno iniziato questo mandato, ha detto al suo manager all’inizio di gennaio che voleva una nuova sfida all’estero.

Guardiola, anche se ha insistito sul fatto che è “impossibile” sostituire Walker, alla fine ha deciso di assegnare i suoi desideri quando lo ha convinto di trasferirsi nel Bayern Monaco due anni fa.

“Quando ho parlato con PEP, non è stata una conversazione molto confortevole per il rispetto che eravamo l’uno per l’altro e ciò che abbiamo ottenuto a Manchester City”, ha rivelato Walker nella rivelazione di lunedì a Milano.

“Ho anche vinto tutto ciò che ha vinto a Manchester City.

“Vorrei pensare di sapere cosa porterò nello spogliatoio e nell’atmosfera che creo.

“Sono qui per giocare a calcio. Sono qui per lavorare con i miei compagni di squadra. Ma a Manchester City era la mia famiglia, dagli chef a pulizia a Kitman a Physios. Devo provare a trovare lo stesso qui.

Kyle Walker è stato presentato ad AC Milan lunedì dopo essersi unito al Serie Club e per un prestito. Sara Cavallini/AC Milano tramite Getty Images

Walker è determinato a vincere le cose in AC Milan, che sono settimo in Serie e il sesto nella classifica della Champions League.

“Apparentemente le cose in città non sono andate troppo bene e non ho giocato a calcio quanto volevo”, ha spiegato Walker.

“Potrei restare a Manchester. Avevo ancora un contratto lì. E dovrei (rispettare) che non mi lascerebbe andare. Ma penso che accadrà nella vita.

“Non voglio solo vincere le cose in un paese. Voglio venire in un altro paese e vincere lì. a Manchester City e ha continuato la mia carriera.

“Ma quando un club arriva per te così, bussa alla porta – penso che ci siano solo alcuni club al mondo che non puoi dire di no.”

Walker indosserà n. 32 a Milano in onore della magia di David Beckham e prevede di imparare l’italiano. Domenica potrebbe fare il suo debutto nel Derby contro l’Inter.

“Non è necessario presentare Kyle Walker, il suo tempo a Manchester City lo ha già fatto”, ha aggiunto il consigliere di Milano e l’ex attaccante Zlatan Ibrahimovice.

“È un ottimo accessorio, è un leader dentro e fuori dal parco giochi, ha molto personaggio. Anche se abbiamo molto indietro, non potevamo dire di no, è stata un’opportunità che non potevamo affrontare per me come centro, lo ha fatto in città.