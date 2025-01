Kylian Mbappe brilha na vitória do Real Madrid sobre Las Palmas e assume a liderança da La Liga

Kylian Mbappe marcou duas vezes e teve um desempenho fenomenal para ajudar o Real Madrid a vencer o Las Palmas por 4 a 1 e levar o atual campeão ao título da La Liga no domingo. O Los Blancos teve um fim de semana perfeito, ficando dois pontos à frente do Atlético de Madrid depois de passar para o vizinho com uma derrota surpreendente para o Leganés no sábado, enquanto o terceiro colocado Barcelona só conseguiu empatar com o Getafe. Mbappe está em sua melhor forma nas últimas semanas, após um início de vida difícil no Real Madrid, após sua transferência dos sonhos do Paris Saint-Germain no verão passado.

O jogador de 26 anos marcou 12 gols no campeonato graças aos dois gols, tornando-se o segundo maior artilheiro do campeonato espanhol, depois de Robert Lewandowski, do Barcelona.

Mbappe tem atualmente 18 gols nesta temporada em 30 partidas em todas as competições e parece ser cada vez mais importante para o ataque de sua equipe.

Após a suspensão de Vinicius Junior no Santiago Bernabéu, todas as atenções se voltaram para o atacante francês, que teve uma atuação fenomenal.

O Las Palmas assumiu inesperadamente a liderança logo aos 30 segundos, quando uma jogada rápida cortou a defesa madrilena.

Sandro Ramirez cruzou para Fabio Silva, que finalizou de perto.

O Real Madrid respondeu fortemente, com Brahim Diaz a rematar ao lado quando deveria ter marcado e o remate feroz de Mbappe bloqueado por Jasper Cillessen.

Mbappe, que enfrentou fortes críticas depois de perder dois pênaltis no final de 2024, empatou de pênalti depois que Sandro derrubou Rodrygo desajeitadamente.

O atacante se envolveu no segundo gol do Real Madrid e o rebote do chute defendido coube a Lucas Vázquez, que levou à conversão de Diaz.

Mbappe marcou o segundo gol com um belo chute no canto superior do gol, após Rodrygo passar a bola para ele.

O atacante pensou ter feito três gols antes do intervalo, mas o gol foi considerado impedido quando Mbappe assumiu posição na preparação.

Jude Bellingham acertou na rede lateral no início do segundo tempo, quando deveria ter marcado, mas o quarto gol do Real Madrid não durou muito.

Rodrygo marcou após cruzamento rasteiro de Fran Garcia, depois que Mbappé passou para lateral-esquerdo.

Os gols de Bellingham e Fede Valverde foram considerados impedidos, enquanto o Real Madrid continuava a dominar. Depois de mais de um ano de ausência devido a uma grave lesão no joelho, eles conseguiram receber David Alaba de volta como reserva.

