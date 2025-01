Justamente quando parecia que a pressão de uma transferência dos sonhos para o Real Madrid poderia ser demais para Kylian Mbappe superar, a estrela francesa silenciou suas dúvidas. Depois de um início de vida difícil em Madrid, Mbappe finalmente se sente em casa e está pronto para causar estragos na Espanha e na Europa. O novo entusiasmo de Mbappe chega no momento perfeito para o Real Madrid, com dois jogos cruciais da Liga dos Campeões pela frente, começando com a visita do RB Salzburg ao Santiago Bernabeu, na quarta-feira.

O Real Madrid enfrentará o Brest na próxima semana com o objetivo de garantir a passagem à próxima fase da competição.

Seria impensável para os detentores do título e 15 vezes campeões europeus sofrerem uma nocaute prematura, mas depois de um início ruim, eles estão atualmente em 20º lugar no grupo de 36 equipes, depois de eliminar as 12 últimas equipes.

O Real Madrid perdeu para o Liverpool sem pênalti de Mbappe, bem como para o AC Milan em casa e fora, em Lille.

Pouco depois da derrota em Anfield, Mbappe perdeu outro pênalti na derrota da La Liga para o Athletic Bilbao, o que foi um ponto de viragem para o capitão francês.

“Grande erro em uma partida onde cada detalhe conta, assumo total responsabilidade por isso”, disse Mbappé em postagem na plataforma de mídia social Instagram.

“É o melhor momento para mudar esta situação e mostrar quem eu sou.”

Desde que prometeu mudar a situação, Mbappe marcou oito gols em 10 jogos pelo Real Madrid em todas as competições, incluindo um impressionante remate individual contra o Barcelona na final da Supertaça de Espanha.

Mbappe também marcou quando o Real Madrid venceu a Copa Intercontinental contra o Pachuka em dezembro, mas fora dos gols ele agora parece o presidente destrutivo e campeão mundial, Florentino Perez.

“Movimentos que só ele pode fazer”

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostrou paciência com Mbappe, muitas vezes defendendo o atacante e insistindo que ele precisa de tempo para se adaptar à vida na capital espanhola e se acostumar com seus novos companheiros.

O italiano também é inflexível quanto ao posicionamento de Mbappé, insistindo que o atacante francês deve jogar no meio-campo desde o início da temporada, deixando Vinicius Junior na ala esquerda em sua função preferida.

Mbappe e Vinicius tiveram dificuldades para se adaptar, às vezes ocupando as mesmas posições em campo.

A derrota do time no Clássico por 4 a 0 para o Barcelona em outubro foi um momento particularmente decepcionante para Mbappe, que foi repetidamente pego de impedimento pela alta defesa dos catalães durante a partida.

Depois omitido pelo técnico Didier Deschamps da seleção nacional para os jogos da Liga das Nações e brigando com o ex-empregador Paris Saint-Germain por salários não pagos, Mbappe parecia oprimido e oprimido.

Ancelotti apoiou o atacante e disse que Mbappe se adaptou no final de dezembro e agora está pronto para dar o seu melhor após uma lesão na coxa.

“Seu período (de adaptação), de que ele obviamente precisava porque todos precisam, acabou”, disse o treinador.

“Onde o Mbappé precisa melhorar? Apenas sendo consistente… tentando fazer os movimentos que só ele consegue fazer com a maior frequência possível.”

Talvez sem surpresa, Ancelotti, cinco vezes vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus como treinador, estava certo.

A habilidade e velocidade de Mbappé o tornaram imparável nas últimas semanas, e o jogador de 26 anos parece cada vez mais confiante a cada partida.

“O jogo com o Bilbao foi bom para mim, cheguei ao fundo do poço… e foi nesse momento que percebi que tinha que dar tudo por esta camisa e mostrar a minha personalidade”, disse Mbappé no final de 2024.

Mbappé teve, sem dúvida, seu melhor desempenho pelo Real Madrid, marcando um gol contra o Las Palmas no domingo para colocar o Real à frente na La Liga.

“Me adaptei ao time e posso jogar do jeito que quiser, com meus companheiros e com minha personalidade”, disse ele após a partida.

Vinicius foi suspenso contra o Las Palmas, mas retornará na Liga dos Campeões e ele e Mbappe devem continuar a desenvolver a parceria.

Se a dupla dinâmica de Madrid conseguir encontrar a mesma sintonia, estarão prontos para defender o seu estatuto de reis da Europa.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)