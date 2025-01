Kylian Mbappé dopo il primo Hattick Real Madrid: il titolo significa di più

Kylian Mbappé Ha detto che era più interessato alla vittoria del Real Madrid in campionato piuttosto che finire come il miglior tiratore Laliga dopo aver vinto il suo primo Hattrick per il club a sabato 3: 0 su Real Valladolid.

Il punteggio è stato aperto al 30 ° minuto MBAppé-dopo una persona intelligente Jude Bellingham – Prima di aggiungere il secondo goal al 57 ° minuto e poi cambiando la penalità in un tempo straordinario.

Il risultato è Madrid alla testa del tavolo di Laliga con 49 punti, quattro punti prima del secondo Madrid Atlétic, che ha legato 1: 1 con Villarreal sabato.

“Sono contento della tripletta, ma sono più contento della vittoria”, ha detto Mbappé a Real Madrid TV. “È stato molto importante vincere oggi. Dopo il risultato di Athleti è stata più pressione.”

Kylian Mbappé è tornato a casa con una spada dopo aver segnato una tripletta del Real Madrid contro il vero Valladolid. Denis Doyle/Getty Images

MBAppé ha ora segnato 15 gol in campionato in questa stagione – 22 in tutte le competizioni – e nelle ultime cinque partite ha una serie calda di otto gol.

All’inizio di questa settimana, compagni di squadra Colpevole più giovane E Rodrygo Hanno detto che volevano assicurarsi che Mbappé abbia terminato la stagione come miglior tiratore della Spagna, o Puntura.

“Rodrygo e io faremo tutto il possibile per rendere Mbappé il miglior marcatore in ogni competizione, perché è per questo che è venuto qui”, ha detto Vinícius.

“È carino, ma posso dire che devo aiutarli anche io”, ha risposto sabato dopo il suo triplice Mbappé. “Vogliamo tutti che la squadra vinca. Se sono il miglior marcatore, fantastico – nella mia carriera l’ho fatto molte volte – ma la cosa più importante per me è la vittoria in campionato.”

Suggerimenti per l’editore

1 correlato

L’allenatore Carlo Ancelotti ha descritto Mbappé lo scorso fine settimana come “la migliore punta dell’attaccante del mondo”.

“Il primo giorno ho detto qui che avrei potuto giocare in tutte e tre le posizioni nell’attacco”, ha risposto Mbappé alla domanda se giocare centralmente.

“Il mio adattamento è decisamente finito. Mi sento bene, con i miei movimenti e i miei compagni di squadra possono essere visti in campo.”

“(Mbappé) gioca bene da un po ‘di tempo”, ha detto Ancelotti alla sua conferenza stampa post -match. “Per la prima volta ha segnato tre gol. Contribuisce molto. Ha trovato il suo ritmo qualche mese fa. È un vantaggio per noi. È un giocatore che ha una grande qualità.”