Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid

A estrela do Real Madrid prometeu ganhar todos os troféus em 2025.

A contratação de verão do Real Madrid, Kylian Mbappé, prometeu levar o clube aos troféus no próximo ano, após um início de temporada lento para o clube e para o próprio jogador.

Desde a sua esperada chegada ao Real Madrid no verão de 2024, a jornada de Kylian Mbappé tem sido uma jornada e tanto.

A superestrela francesa agora almeja um avanço em 2025, depois de impressionar com flashes de sua genialidade e enfrentar duras críticas nos primeiros meses. Depois de um difícil momento de adaptação, Mbappé parece disposto a corresponder às grandes expectativas que surgiram com a sua contratação.

Em declarações à imprensa, o ex-atacante do AS Monaco disse: “Em 2025 temos que vencer tudo. O objetivo é ser mais forte e ser feliz.”

Mbappé demorou anos para chegar ao Real Madrid. O francês há muito expressava seu desejo de se tornar membro do Los Blancos, chamando-o de “clube dos sonhos”.

Houve entusiasmo e escrutínio quando o acordo foi finalmente alcançado. Foi uma chegada de destaque devido ao bónus de assinatura de 150 milhões de euros e outros factores financeiros, mas a pressão começou imediatamente.

Enquanto Kylian Mbappé se adaptava a uma escalação repleta de estrelas, incluindo Rodrygo, Jude Bellingham e Vinicius, Mbappé se viu no centro das atenções. Embora tenha mostrado momentos de brilhantismo nas primeiras partidas, faltou-lhe a consistência que se esperaria de um jogador com sua habilidade. O momento crucial veio em dezembro de 2024, quando o Real Madrid perdeu por 2 a 1 para o Athletic Bilbao e o ex-jogador do PSG foi duramente criticado por ter perdido um pênalti.

A forma recente de Kylian Mbappé com o Real Madird

O jogador de 26 anos fez um retorno notável ao campo. Kylian Mbappé marcou quatro gols e deu duas assistências nos últimos seis jogos, incluindo uma atuação brilhante na LaLiga contra o Sevilla. O francês demonstrou a confiança e a capacidade técnica recuperadas na última partida de 2024, abrindo o placar com um gol espetacular de longa distância e depois dando uma assistência magnífica.

Kylian Mbappé almeja alto para si e para sua equipe em 2025. “Sei que posso conseguir muito mais”, disse ele em entrevista à Real Madrid TV. Espero ganhar muitos títulos e jogar visivelmente melhor em 2025 do que em 2024.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.