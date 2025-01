O francês atingiu seu primeiro hat-trick como jogador branco no último jogo da Laliga.

Kylian Mbappe parece finalmente ter feito um nome em Santiago Bernabéu após um começo difícil de seu período no Real Madrid.

O atacante marcou oito gols em oito jogos em todas as competições para começar 2025. Em cada jogo que ele jogou nesta temporada, em cada competição jogar o Real Madrid, ele marcou.

Isso melhorou significativamente a temporada total do MBAPPE para 22 gols, o que o coloca como o inegável conquista do Real Madrid. De fato, parece que Mbappe excederá a primeira temporada total de Cristiano Ronaldo no Real Madrid.

O internacional português marcou 33 gols em sua primeira temporada com os brancos. Com a maior parte da temporada para viajar, o MBAPPE já tem 22 gols.

O MBAPPE marcou 22 gols em 33 jogos nesta época da temporada, enquanto Ronaldo fez 15 gols em 16 jogos. O MBAPPE deve superar facilmente a temporada total de Ronaldo em Bernabéu se ele puder manter sua forma atual e permanecer livre de lesões.

Além disso, o MBAPPE já conquistou duas medalhas com o Real Madrid: a Copa Intercontinental da FIFA e a UEFA Super Cup, que venceu em sua primeira partida para os brancos. Como comparação, Ronaldo teve que esperar 82 jogos antes de vencer seu primeiro troféu do Real Madrid.

No entanto, como Ronaldo foi significativamente mais influente e essencial para o estabelecimento real de Madri do que Mbappe neste momento, o contexto se torna crucial nessa situação.

À luz disso, comparar as temporadas de estréia de Mbappe e Ronaldo no Real Madrid exige levar em consideração mais do que apenas os números.

Se os franceses realmente excederem seu ídolo, ele dependerá do que acontece nos próximos meses. Mas com a velocidade que o ex-jogador do Paris Saint-Germain está marcando gols, não se pode negar que ele certamente eclipsará a conta da temporada de estréia de Ronalod na capital espanhola.

