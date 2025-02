Kylian Mbappe se torna o jogador mais jovem a alcançar 500 gols contribuições

O francês marcou contra o Atlético de Madrid em um empate por 1 a 1.

Apesar do Derby de Madri, que terminou em um empate em 1 x 1, com seu gol contra o Atlético de Madrid, Kylian Mbappé mais uma vez deixou sua marca na história do futebol.

Em sua estréia no Derby de Madri, o francês deu muito aos espectadores de Santiago Bernabéc para comemorar. Contra o Atlético de Madrid, Mbappé marcou no 50º minuto para dar ao time local um ponto na partida que terminou em um empate em 1 x 1.

Além de ajudar os brancos a encontrar os antecedentes da rede contra seus oponentes, o objetivo permitiu ao Real Madrid adicionar outro recorde ao seu já impressionante currículo. Mbappé alcançou a contribuição de 500 gols em sua carreira após seu gol contra o Atlético e, ao fazê -lo, ele se tornou o jogador mais jovem da história a fazê -lo.

Kylian Mbappé, que tem 26 anos, alcançou esse objetivo muito mais rápido do que outros grandes nomes do esporte, como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Kylian MBAppé agora tem 500 contribuições de objetivos profissionais. Ele é o jogador mais jovem da história a alcançar esse feito com apenas 26 anos ⭐️ pic.twitter.com/nkioln75cx – futebol nos esportes TNT (@footballontnt) 8 de fevereiro de 2025

Com 23 gols até agora este ano em todas as competições, Mbappé lidera o Real Madrid como o maior goleador do clube e é o segundo na lista de artilheiros da Laliga. Ele marcou em seis competições e três finais até agora enquanto usava uma camisa branca.

Os franceses finalmente escolheram sua forma no momento certo para os brancos, pois fornecerá ao clube uma ótima dinâmica de ataque com Vinicius JR e Rodrygo também adicionará sua qualidade.

A principal prioridade de Mbappe foi levar Madrid a uma vitória, mas um empate os viu ter apenas um ponto do jogo. O Real está agora apenas um ponto à frente do segundo lugar, Atlético e cinco pontos em Barcelona.

No entanto, se o clube catalão vencer hoje, eles estarão apenas dois pontos abaixo da capital espanhola na mesa. O Real agora será o próximo retorno da ação na noite de terça-feira, quando enfrentar o Manchester City nas rodadas dos play-offs da Liga dos Campeões.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.