Kylian Mbappé sulla vita al Real Madrid: ora mi sono adattato

Kylian Mbappé ha ammesso di essere ormai vicino al suo meglio dopo aver segnato una doppietta nella vittoria per 4-1 del Real Madrid sul Las Palmas di domenica, dicendo: “Ora mi sono adattato alla squadra e posso giocare come voglio”.

Il Real Madrid è passato in svantaggio al primo minuto al Bernabéu prima che Mbappé rispondesse dal dischetto, Brahim Diaz ha aggiunto il secondo e Mbappé ha segnato il terzo gol e un altro gol è stato annullato per fuorigioco.

Rodrygo aumentato a 4:1 nel secondo tempo Jude Bellingham E Federico Valverde entrambi hanno avuto gol annullati dal VAR mentre il Real era in testa alla Liga con due punti di vantaggio.

“Sono davvero felice”, ha detto Mbappé alla Real Madrid TV quando gli è stato chiesto se il Bernabéu avesse cantato il suo nome durante la partita. “Ora mi sono adattato alla squadra e posso giocare come voglio con i miei compagni, personalmente. Ci stiamo divertendo tutti”.

Kylian Mbappé ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-1 del Real Madrid sul Las Palmas domenica. Pedro Castillo/Real Madrid tramite Getty Images

Mbappé è stato criticato per la sua forma all’inizio della stagione, ma ora ha segnato 18 gol in tutte le competizioni, di cui quattro nelle ultime tre partite di questa settimana.

Il Real Madrid ha approfittato degli scivoloni dell’Atlético Madrid – che ha perso 1-0 in casa del Leganés – e del Barcellona, ​​che ha pareggiato 1-1 in casa del Getafe, nella vittoria in rimonta.

“Era una partita importante, sapevamo cosa era successo ieri con Atlético e Barcellona”, ha detto Mbappé. “Volevamo vincere e l’abbiamo fatto. Abbiamo iniziato male… ma la reazione è stata ‘ottima’.

“Siamo stati in prima linea, abbiamo giocato veloci, abbiamo attaccato gli spazi con qualità. Abbiamo segnato tanti gol. Siamo contenti perché siamo la capolista”.

La vittoria sul Las Palmas è stata una risposta convincente alla sconfitta per 5-2 contro il Barcellona nella finale della Supercopa spagnola e alla necessità di tempi supplementari per battere il Celta Vigo infrasettimanale in Copa del Rey.

“Sono orgoglioso della reazione (della squadra)”, ha detto Mbappé. “Perdere la Supercopa è stato difficile e anche se abbiamo giocato bene in coppa, abbiamo commesso degli errori e siamo andati ai supplementari. Ma avevamo la personalità per vincere. Oggi era molto importante. Ora dipendiamo l’uno dall’altro per vincere il campionato”.

L’allenatore Carlo Ancelotti ha affermato che le critiche alla forma del Real Madrid sono eccessive.

“Sono ancora un po’ confuso”, ha detto Ancelotti nella conferenza stampa post partita. “Ci sono giorni in cui abbiamo giocato malissimo, ma vedo che il Real Madrid è leader. Continuerò a studiare per vedere se sbaglio”.

“C’è critica e poi c’è critica”, ha aggiunto Ancelotti. “Il fischio del Bernabéu ci fa male e ci motiva. È stato un utile campanello d’allarme”.

Ancelotti ha elogiato Mbappé come “il miglior attaccante del mondo”.

“La gente dubitava che potesse giocare lì”, ha detto. “È un grande attaccante che sta a suo agio al centro. Il suo movimento è unico e riesce a trarne il massimo quando gioca dentro”.