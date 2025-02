Kyrie Irving diventa onesto sulla reazione dei fan da Luka Doncic -handel

I fan di Dallas Maverick stanno ancora rotolando dalla recente perdita a sorpresa di Luka Doncic.

Solo settimane fa, la gente pensava che sarebbe stato un maverick per la vita, e ora gioca per una squadra completamente diversa e il franchise si sente completamente trasformato.

In un discorso con la stampa, la star di Maverick Kyrie Irving ha parlato della reazione dei fan al commercio Doncic e ha detto che la loro rabbia e dolore sono tutti una parte naturale del processo della NBA.

“Penso che sia laureato da odio simile alla rabbia, ciclo di emozioni. Odiato, rabbia, dolore e poi la passione … Penso che sia solo una parte del processo di ciò che tutti abbiamo a che fare, come non solo giocatori ma fan a Dallas “, ha detto Irving via Noah Weber.