Kyrie Irving è aperta a nuovi eventi di abilità nel weekend NBA All-Star

I continui sforzi della NBA per far rivivere il suo weekend All-Star hanno dato origine a discussioni entusiasmanti sia tra giocatori che fan.

Dopo che il campionato ha introdotto un altro cambio di formato nella partita All-Star nel 2025, è arrivata un’alternativa convincente: un torneo 1 contro 1 che vince la trazione tra i giocatori d’élite della lega, con la star di Dallas Mavericks Kyrie Irving che guida la carica.

La prospettiva di vedere i principali punteggi della NBA combattere per questo nei singoli matchup ha catturato l’immaginazione degli appassionati di basket.

Irving, noto per le sue straordinarie abilità di gestione delle palle e ha segnato l’abilità, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul concetto durante un’intervista con Rachel Nichols.

“Sono aperto ad esso”, ha detto Irving tramite punti di accoppiamento. “Sì, quando c’è fumo, c’è fuoco. Sono quel fuoco con 1 su 1. “

Rachel Nichols: “Cosa ne pensi di fare (torneo 1 a 1) nel gioco All-Star?” Kyrie Irving: “Sono aperto ad esso. Sì, quando c’è fumo, c’è un fuoco e sono quel fuoco in 1 su 1.” 👀 (Via @Rachel__nichols?pic.twitter.com/8k1xkhtlxc – ClutchPoints (@ClutchPoints) 17 febbraio 2025

Quando Nichols ha suggerito che alcuni giocatori della NBA potrebbero essere lontani dalla partecipazione per evitare il potenziale imbarazzo, Irving ha respinto la preoccupazione.

Invece, ha sottolineato la necessità di vedere e apprezzare il formato attraverso un altro obiettivo.

“Penso solo che ci dovrebbe essere un apprezzamento lì prima di quello che fai perché hai dovuto commentarlo in modo leggermente diverso da quello che fai 5 a 5”, ha detto Irving. “C’è un apprezzamento vedere un matchup one-v-one, che penso vada oltre quello che è lo spazio tradizionale ora. Quindi forse se lo creiamo, ci sono. “

Il successo di tali competizioni è evidente nel basket femminile, in cui il torneo 1 su 1 senza pari ha fatto la storia.

L’attaccante del Minnesota Lynx Napheesa Collier ha ottenuto la vittoria e un premio di $ 200.000, il più grande pagamento di un giorno nella storia del basket femminile.

La sua performance non solo mostra il potenziale del formato, ma dimostra anche come i singoli retribuzioni possano aumentare lo sport e creare opportunità senza precedenti per i giocatori.

