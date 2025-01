Kyrie Irving ha candidamente ammesso il suo scambio con i Mavericks

Si prevede che i Dallas Mavericks si esibiranno bene come campioni in carica della Western Conference.

Ma attualmente sono al settimo posto nella Western Conference con un record di 23-19 a metà della stagione NBA 2024-25.

I Mavericks hanno affrontato la loro giusta dose di infortuni, in particolare Luka Doncic e Kyrie Irving, ma rimangono competitivi ogni sera sotto la guida dell’allenatore Jason Kidd.

Dallas è diventato un contendente nel momento in cui è stato scambiato per Irving dai Brooklyn Nets.

Scambiare Irving era considerato rischioso all’epoca a causa del comportamento fuori dal campo della guardia stellare.

Il periodo di Irving con i Nets si è concluso senza tante cerimonie dopo che si è rifiutato di farsi il vaccino contro il COVID-19 e altri drammi fuori dal campo hanno offuscato la sua immagine.

Anni dopo il fallimento dello scambio, Irving ha espresso alcuni pensieri sinceri sulla situazione tramite Noah Weber di The Smoking Cuban.

«Il miglior affare del settore, tesoro. Abbiamo vinto quello scambio! Ero “cattivo”, ha detto Irving.

Kyrie Irving sullo scambio Nets-Mavs: “Il miglior affare nel mondo degli affari, tesoro. Abbiamo vinto quello scambio! Ero “merce cattiva”. (via @noahweber00) pic.twitter.com/Rr86EiT2i6 — Legion Hoops (@LegionHoops) 18 gennaio 2025

Irving mostra una certa consapevolezza riguardo all’accordo, poiché poche squadre si sono messe in fila per scambiarlo per lui dopo le sue buffonate.

Al suo meglio, tuttavia, Irving è un vero tiratore di aghi che può giocare come un numero 1 troppo qualificato. 2 opzione su una squadra da titolo e guidarla negli sprint.

Uno dei più grandi punti interrogativi su Irving è la sua capacità di rimanere in campo.

Anche se ha avuto alcuni infortuni fastidiosi la scorsa stagione, ne vale la pena.

Dallas ha fatto una scommessa enorme affrontando Irving, ma finora ha funzionato.

Ha la squadra in grado di competere per un titolo quest’anno e potenzialmente oltre.

