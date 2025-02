Kyrie Irving vuole giocare per l’Australia alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles

Kyrie Irving, la star Dallas Mavericks, ha dichiarato di voler giocare per la squadra australiana e spera di guadagnare la capacità in tempo per rappresentare Boomer alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

A Irving, nato a Melbourne, in Australia, è stato chiesto durante il weekend All-Star per considerare il passaggio dalla squadra statunitense.

“Siamo in processo in questo momento”, ha detto Irving ai giornalisti domenica. “Sto solo cercando di scoprire quale sarà il modo migliore per essere idoneo. Ci sono molte scartoffie nel mezzo.”

Editori birichini

1 correlato

Irving, 32 anni, ha rappresentato gli Stati Uniti a Rio de Janeiro nel 2016 e ha aiutato gli americani a vincere una medaglia d’oro. Ma non ha fatto le ultime due liste olimpiche della squadra americana, tra cui la squadra che ha vinto le medaglie d’oro alle partite di Parigi dell’anno scorso.

Per diventare idonei, Irving dovrebbe ottenere il consenso del basket di basket, Fibe e Australia degli Stati Uniti.

“È ovvio che la squadra americana deciderà ancora di fare”, ha detto Irving. “Ma per me provo solo a fare ciò che è meglio. Onestamente, se potessi essere australiano ad un certo punto della mia carriera e giocare per la squadra australiana, sarebbe fantastico.

Irving sarebbe 36 per i giochi nel 2028, quando poteva potenzialmente unirsi all’elenco del Team Australia, che sta già introducendo NBA Dyson Daniels, Josh Giddey, Ben Simmons, Dante Exum e Josh Green.

Gli australiani hanno vinto la medaglia di bronzo ai Tokyo Games 2020, ma la scorsa estate sono finiti a Parigi dopo una perdita di straordinari per la Serbia nei quarti di finale.